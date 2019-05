Giulia Spalletta/ Foto, che look accattivante avrà preparato per Ciao Darwin?

Scomparsa l’acconciatura mossa delle ultime settimane, Giulia Spalletta ritorna al caschetto lungo, scalato e liscio prima della puntata di Ciao Darwin 8. La ballerina sfoggia le sue forme in nuove pose e look, fra cui il bikini tigrato con top rosso e viola legato all’ultima coreografia. Una vera domatrice moderna con stivali neri e lunghi provvisti di borchie, per uno scatto di sicuro successo che ha colpito il cuore dei followers. Clicca qui per guardare la foto di Giulia Spalletta. In settimana qualche foto anche con le amiche e colleghe come Giada Ciaiola e Benedetta Piacentini. Tutte in costume da bagno con tonalità pastello, rosa shocking per una Giulia sorridente e solare. Segno che il bel tempo è davvero sbarcato sulla Capitale, come dimostrano i raggi di sole che accarezzano la palle delle tre ragazze. “Grandi sorrisoni”, commenta infatti la Spalletta. Clicca qui per guardare la foto di Giulia Spalletta, Giada La Ciaiola e Benedetta Piacentini.

Giulia Spalletta, Ciao Darwin: tutti i cambiamenti di look

Abile trasformista Giulia Spalletta, che con un cambio di look repentino è in grado di mostrarsi mossa, riccia, liscia, femme fatale e molto altro ancora. La ballerina di Ciao Darwin ci regala un’ultima foto prima dell’inizio della nuova puntata, peccaminosa in quella lingeria nera e velata che indossa al di sotto di un maglioncino a righe bianche e nere, rigorosamente sceso fino ai gomiti. “Meglio rosso e nero”, suggerisce qualche ammiratore su Instagram, commentando il nuovo scatto. E poco importa se sullo sfondo si possono notare delle tubature argentate, che forse mettono ancora più in risalto il look moderno della ballerina. Clicca qui per guardare la foto di Giulia Spalletta. Grazie alle Stories abbiamo invece la conferma di una delle attività preferite di Giulia durante le prove: fare le smorfie e guardare le ultime clip di Eros Ramazzotti e ascoltare Biagio Antonacci durante i suoi tragitti in auto.

Giulia Spalletta, la domatrice moderna

Visualizza questo post su Instagram Buona Domenica! 💋💋 Un post condiviso da 🌹 ♡ 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐒𝐩𝐚𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚 ♡ 🌹 (@_judit_s) in data: Mag 5, 2019 at 5:33 PDT

Grandi sorrisoni

Un look moderno





© RIPRODUZIONE RISERVATA