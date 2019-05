ISAAC KAPPY, MORTO A 42 ANNI: SUICIDIO/ Dalla fama alla droga e ai debiti di gioco

Ha deciso di farla finita Isaac Kappy, 42enne attore noto in particolare per le sue partecipazioni in pellicole a serie tv molto popolari come Terminator, Thor e Breaking Bad. Si è gettato da un cavalcavia ed è morto sul colpo dopo essere stato investito da un’auto che passava di sotto. Un personaggio molto controverso Isaac, capace di far parlare sia per le sue performance davanti alla cinepresa, ma anche e soprattutto per quelle extra-cinema. Basti pensare che con le sue teorie cospirazioniste con cui aveva accusato numerosi personaggi noti di Hollywood, era stato bannato sia da Facebook che da Twitter. Non aveva avuto invece la stessa sorte su Instagram, ma pochi giorni fa aveva deciso di cancellare tutti i post dal suo profilo, lasciandone solo uno, che riletto ora, dopo il suo tragico gesto, suona come un disperato appello. Isaac Kappy era il classico personaggio famoso che non era riuscito a gestire la fama e i soldi, e che era caduto in un turbine di droga e debiti. Lui stesso aveva infatti confessato di aver fatto uso di stupefacenti, e di avere problemi di soldi sia per via del vizio del gioco d’azzardo, sia per colpa di alcune tasse non pagate. Alla fine si è tolto la vita: chissà che ora non si senta davvero un po’ più sereno… (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ISAAC KAPPY, MORTO A 42 ANNI: SUICIDIO

Lutto nel mondo del cinema: nella giornata di ieri è morto Isaac Kappy, attore famoso per avere recitato in alcune pellicole “blockbuster”, nonché in serie tv di grande successo. Kappy è stato trovato senza vita, morto suicida all’età di 42 anni, dopo essersi lanciato da un cavalcavia in Arizona, sulla Transwestern Road a Bellemont. Una fine terribile quella del controverso attore, che dopo essersi lanciato dal ponte è stato travolto da un pick-up di passaggio, come riferito dal sito Deadline citando fonti del Dipartimento di pubblica sicurezza dell’Arizona. Come detto sopra, Kappy, il cui nome forse non suona comune a molti, ha preso parte a film di grande successo come ad esempio “Termination Salvation”, capitolo della saga con protagonista il robot interpretato da Arnold Schwarzenegger, o ancora “Thor”, supereroe della Marvel, mentre a livello di serie tv, si registra la sua partecipazione a “Breaking Bad”, telefilm con protagonista un professore di chimica che diventa un narcotrafficante, e “The Night Shift”, medical-drama.

ISAAC KAPPY, MORTO SUICIDA A 42 ANNI

Nato nel 1977 ad Albuquerque, Kappy era anche un musicista e un regista, e nel corso della sua carriera è divenuto famoso non soltanto per i suoi ruoli interpretati ma anche per alcune notizie circolanti sul suo conto, come quando nel 2017 è stato accusato di aver aggredito Paris, la figlia di Michael Jackson: ad una festa avrebbe tentato di strangolarla, anche se lo stesso attore ha sempre rimandato al mittente ogni accusa. Il 42enne era inoltre parte del QAnon, una sorta di “setta” cospirazionista secondo cui esiste un sistema segreto negli Stati Uniti composto da polizia federale, esercito e servizio segreti, che starebbe appunto complottando nei confronti del presidente Donald Trump. Seguendo questo pensiero aveva denunciato di pedofilia gente come Steven Spielberg a Tom Hanks e Seth Green, anche se non si sa bene per quale motivo. Negli scorsi giorni aveva ammesso via Instagram di essere pieno di debiti per il gioco d’azzardo e per le tasse non pagate, e forse proprio per questo si è suicidato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA