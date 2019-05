Iva Zanicchi/ “Boicottata” da Cristiano Malgioglio? (Grande Fratello 16)

Iva Zanicchi non ha vissuto bene quanto accaduto nell’ultima diretta del Grande Fratello 16 e non per via di qualche concorrente, anche alcuni hanno superato dei confini piuttosto importanti. La cantante infatti non si trova a suo agio nel ruolo di opinionista, soprattutto per la tendenza di Cristiano Malgioglio a rubarle la scena ed a prendere la parola proprio nel momento stesso in cui Iva trova lo spazio per dire qualcosa. Non è servito a nulla nemmeno lo scambio di sguardi con la conduttrice, che non le ha comunque concesso la parola se non in qualche momento. Ecco forse spiegato il motivo del perché la Zanicchi non interviene quanto previsto, relegata in secondo piano ed in attesa di capire come muoversi, seguendo i tempi previsti dalla trasmissione e soprattutto dalla padrona di casa. Iva del resto è un fiume in piena e di certo ne avrebbe tante di cose da dire, soprattutto alla luce di tanti eventi che hanno colpito la Casa di Cinecittà. Sembra però che lo scoglio maggiore sia riuscire a chiudere l’audio di zia Malgy, più abituato a prendere lo spazio che desidera anche se non gli viene concesso.

Iva Zanicchi, Grande Fratello 16: dalla musica all’amore per i cani

Dalla musica all’amore per i cani, Iva Zanicchi non si risparmia al di fuori dello studio del Grande Fratello 2019. E così fra un’incursione dei suoi adorati cani, che non le lasciano fare il riposino pomeridiano, si passa anche a qualche vera chicca in cui è possibile sentirla cantare ancora. Lezioni importanti per tutti i fan, che la seguono su Instagram proprio in attesa di ascoltare di nuovo la sua voce. “Non si capisce perché io ami tanto il blues“, dice con rammarico pensando a come la sua Ligonchio non fosse pronta all’epoca per un genere così spettacolare. E c’è tempo anche per un tuffo nei ricordi, nei suoi anni da bambina in cui si cantava a squarciagola canzoni come il Maggio, sottolinea la Zanicchi, rievocando la musica popolare e folk di alcune regioni italiane. Clicca qui per guardare il video di Iva Zanicchi. “Che voce, che donna spettacolare”, commentano alcuni followers entusiasti di questa nuova condivisione. Qualcuno ne approfitta per fare a sua volta un tuffo nel passato, a quella fanciullezza sempre viva nei ricordi legata a canzoni che rimangono nel cuore. Come quella di Iva, Perché mai, parte del disco del ’69 che conteneva anche Che vuoi che sia.

Astenuta sul caso Lemme

Sono rimasti delusi tutti i fan del Grande Fratello 2019 che si aspettavano un intervento di Iva Zanicchi sul caso Alberico Lemme. Diversi spettatori infatti le hanno chiesto tramite social di dire la sua sul farmacista, nel mirino di alcune concorrenti che non gli avrebbero riservato alcun rispetto. “Quella trasmissione non ti dà merito”, scrive qualcuno fra i commenti, convinto che l’ultima parola spetti sempre a Barbara d’Urso, impegnata nel suo ruolo di protagonista. Una Iva del tutto diversa quella che si intravede sui social, molto più in linea con la personalità frizzante e travolgente che l’ha consacrata regina della musica e della televisione. Dai consigli in cucina fino agli insegnamenti di vita, come l’abbraccio agli alberi. “Ne riceverete grande beneficio, perché le piante sono vive e trasmettono”, sottolinea più volte mettendo le mani avanti: “non sono pazza”. I fan del reality intanto sono sempre più sicuri di una cosa: Iva e il Grande Fratello sono agli opposti e non si incontreranno mai.

