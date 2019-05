L’UOMO DELLA PIOGGIA, LA7/ Streaming video del film con Matt Damon (oggi, 15 maggio)

Il film “L’uomo della pioggia” ha ricevuto recensioni positive dalla critica. Roger Ebert ha dato al film tre stelle su quattro, commentando: “Ho apprezzato molti dei film basati sui romanzi di Grisham… ma di solito ho visto il mestiere del narratore piuttosto che l’arte del romanziere. Mettendo a fuoco, tanti piccoli personaggi, Coppola mostra la varietà della vita di un giovane avvocato, dove ogni cliente è necessario e molti di loro hanno bisogno di molto più di un avvocato”. Anche James Berardinelli ha dato tre stelle su quattro, dicendo che “l’intelligenza e la sottigliezza dellapellicola mi ha colto di sorpresa” e che il film “è al di sopra di qualsiasi altro adattamento cinematografico di Grisham”. Per Fabio Ferzetti, sul Messaggero, è “il più originale e spiazzante dei tanti film tratti da Grisham”. Il film “L’uomo della pioggia” va in onda su La7 a partire dalle 21.15 e lo potremo seguire anche in diretta streaming grazie al portale della rete televisiva cliccando qui.

Nel cast Matt Damon e Danny De Vito

“L’uomo della pioggia“, uno dei film di maggiore impatto degli anni ’90 è la scelta di La 7 per la prima serata del 15 maggio. Il film andrà in onda alle 21:15 ed è perfetto per chi è alla ricerca di una serata in compagnia del cinema d’autore. Alla regia vi è un mostro sacro come Francis Ford Coppola, che tutti conoscono non solo per “Apocalypse Now”, da tutti considerato il suo capolavoro. Nel cast del film in onda stasera spiccano un giovane Matt Damon e Danny De Vito, senza dimenticare John Voight. La sceneggiatura del film è frutto della penna dello stesso Coppola, mentre il soggetto è tratto da un romanzo di John Grishman. Va citato anche il curatore della colonna sonora, quel Elmer Berstein che è passato alla storia per diverse colonne sonore, tra cui si può ricordare ad esempio quella de “I magnifici sette”. Alla fotografia troviamo l’esperto John Toll, mentre molto interessante è il fatto che a produrre il film e quindi a permetterne la realizzazione sia stato, insieme a Fred Fuschs e Steven Reuther. un noto attore come Michael

Douglas. Ma ora vediamo la trama del film.

L’uomo della pioggia, la trama del film

Andiamo a leggere la trama de L’uomo della pioggia. Rudy Baylor è il personaggio interpretato da Matt Damon ed è un giovane che si è appena laureato in legge. Il ragazzo deve subito scontrarsi con la dura realtà della gavetta, trovandosi nella condizione di frequentare persone non troppo raccomandabili pur di trovare dei clienti. Questo cozza con la sua volontà di fare della sua professione un mezzo per aiutare i più deboli, in un mondo dove chi non ha i mezzi si ritrova ad essere sopraffatto e a subire continue ingiustizie. Rudy ad un certo punto trova un impiego in uno studio, venendo assunto da Bruiser Stone, noto legale a cui presta volto e bravura Mickey Rourke, legato a doppio filo con il mondo della malavita. Rudy ha modo di stringere un legame con Deck Shifflet, praticante di mezza età con il volto di Danny De Vito. Quasi contemporaneamente Rudy si imbatte in una donna che si trova a dover fare i conti con il fatto che suo figlio sta morendo di leucemia e con la spietatezza della assicurazione, che attaccandosi ad alcuni cavilli non vuole pagare nulla per le cure al figlio. Rudy decide di fare propria la causa della donna e dopo aver superato l’esame di abilitazione apre un suo studio. In questa esperienza porta con se anche Deck e riesce a portare in tribunale l’assicurazione, la quale si fa rappresentare da un principe del foro interpretato da John Voight. Sembra impossibile vincere la causa, ma Rudy dimostra tutto il suo talento ed alla fine ottiene una vittoria che però purtroppo si rivelerà essere soltanto simbolica, a causa della furbizia di chi è a capo della società di assicurazione.

