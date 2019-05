Manuela Arcuri e Luca Favilla/ La coppia pronta alla rimonta (Ballando con le stelle)

Manuela Arcuri è crollata ancora di più nella classifica di Ballando con le Stelle 2019 della scorsa settimana. L’allieva di Luca Favilla sembra non riuscire a riprendersi, dopo aver perso il favore dei giudici a causa di uno Jive troppo difficile. Osannata come una delle migliori, l’attrice ha perso quello smalto iniziale che l’avrebbe portata fino alla vittoria. La troviamo infatti al penultimo posto con 30 punti, a un passo dall’ultima posizione destinata a Marzia Roncacci e con soli tre punti di differenza. Gli stessi che la dividevano da Nunzia De Girolamo, che al contrario della Arcuri non ha mai ricevuto troppe lodi da parte della giuria. Delude sotto certi versi Manuela, che forse paga lo scotto di aver creduto troppo in se stessa. E infatti nella clip delle prove settimanali la vediamo arrabbiata, agguerrita. Di sicuro con se stessa, per essersi lasciata colpire duramente dallo scivolone registrato in precedenza. Manuela Arcuri e Luca Favilla sono riusciti a vincere lo spareggio a Ballando con le Stelle 2019 e anche se la coppia ha battuto quella di Marzia Roncacci, rimane comunque in bilico. Ci sono forti possibilità che il pubblico non decida di aiutare l’attrice italiana, che questa volta non ha potuto contare nemmeno sui punti in più del tesoretto.

MANUELA ARCURI E LUCA FAVILLA, IL CONFRONTO CON LA GIURIA

La Bachata della scorsa settimana avrebbe dovuto portarle fortuna, ma non è stato così. La sensualità e i balli passionali sono sempre stati il forte di Manuela, che però dimostra di aver perso la concentrazione iniziale, legata al periodo d’oro della sua partecipazione nel programma di Milly Carlucci. Seducente e capace di scene che fanno invidia a Dirty Dancing, la Arcuri non sarebbe stata sfruttata al meglio da Favilla, a detta di Ivan Zazzaroni. Secondo il giudice ci sarebbe un problema di fiducia da dover tenere in considerazione. “Stai andando un po’ indietro”, ha sottolineato Selvaggia Lucarelli, incontrando il disaccordo della concorrente. Anche Guillermo Mariotto però ha intravisto una preoccupazione sul suo volto, mentre Carolyn Smith vorrebbe che Manuela si sbloccasse, anche se crede di aver visto un miglioramento nella sua performance.

LE PAROLE DI LUCA FAVILLA

Manuela Arcuri continua a conquistare Luca Favilla, l’unico di Ballando con le Stelle 2019 a credere nelle sue potenzialità senza alcuna riserva. Il ballerino professionista infatti l’ha difesa di fronte alle critiche della giuria e in particolare da quelle di Guillermo Mariotto, che lo ha accusato di non aver guardato la sua allieva durante un momento particolare dell’ultima esibizione. “Provaci tu a guadare negli occhi Manuela Arcuri e dopo sette pacemaker me lo racconti”, ha ironizzato Favilla. Scopriamo grazie alle Stories dell’attrice che le prove di questa settimana hanno sfiancato particolarmente il maestro. Forse per via dei tanti dettagli da tenere sotto controllo, in previsione di un nuovo confronto della giuria. Forse il problema però non è da ricercare in un cambiamento negativo della concorrente, come appuntato da alcuni giudici, ma nel fatto che gli stessi non le hanno ancora perdonato gli errori compiuti con il Jive. Manuela ha ancora la possibilità di recuperare e alla grande, ma solo se chi dovrà giudicare la sua nuova performance deciderà di mettere da parte quanto accaduto ormai due settimane fa.



