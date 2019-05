MARIA DE FILIPPI/ Platinette: “un’annata non ricca di personalità” (Amici 2019)

Maria De Filippi è pronta ad una nuova puntata di Amici 2019, il talent show di successo condotto su Canale 5. La diciottesima edizione del programma non sta brillando particolarmente dal punto di vista degli ascolti, visto che finora alcune volte ha perso e altre pareggiato la sfida degli ascolti contro Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Uno dei motivi potrebbe essere legato alla data di programmazione: il sabato sera. Non è una novità che Queen Mary da sempre gradirebbe un’altra collocazione televisiva, ma finora non è mai stata accontentata dai vertici Mediaset. Del resto il sabato sera generalmente i ragazzi, che sono la fascia di pubblico a cui è indirizzato il programma, non sono a casa. Proprio per questo motivo la De Filippi avrebbe più volte richiesto una programmazione diversa infrasettimanale.

Platinette su Maria De Filippi e Amici 2019

A parlare di Amici e Maria De Filippi dalle pagine di DiPiù è Platinette, che ha voluto dire la sua circa la diciottesima edizione del popolare programma televisivo. “La gara è bella, ma paga il prezzo di un’annata non ricca di personalità. Dovrebbe essere più semplice e coinvolgente dal punto di vista emotivo” ha detto Mauro Coruzzi, che ha messo in luce alcune caratteristiche del programma che secondo lui avrebbero potuto stancare il pubblico. “Ad Amici sembrano ormai evaporate l’atmosfera della scuola dell’obbligo, il rapporto di confidenza ma anche di tensione tra professori e allievi, giudici e astri nascenti della musica” ha detto Platinette, che ha speso bellissime parole per la padrona di casa Maria De Filippi: “E’ facile immaginare quanto le costi lavorare, ogni settimana, per la sua creatura prediletta, per il figlio più amato, ormai diventato adulto!”.

Maria De Filippi: Raffaella Carrà ospite ad Amici 2019

Intanto sembrerebbe quasi certa la partecipazione di Raffaella Carrà ad una delle prossime puntate di Amici 18. La regina della televisione italiana, durante l’intervista realizzata a Maria De Filippi per il suo nuovo programma “A raccontare comincia tu”, ha accettato l’invito di Queen Mary e con molta probabilità dovrebbe essere ospite la prossima settimana. Non è dato sapere quale ruolo ricoprirà all’interno del programma, ma sicuramente la Raffa duetterà con gli allievi sulle note di alcuni dei suoi più grandi successi come “Rumore” e “Tuca Tuca”. Chissà che la Carrà non possa anche esibirsi su una coreografia con il ballerino Rafael di cui ha dichiarato di apprezzarne le doti artistiche. Non resta che seguire Amici di Maria De Filippi per scoprire quando e cosa farà Raffaella Carrà nel serale di Amici 2019!



