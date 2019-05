Pasqualina e Antonio/ Uomini e donne video: “Io e lui combineremo qualcosa!”

Il trono over apre i battenti di questa settimana all’insegna di Uomini e donne e, messe da parte le discussioni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, sembra proprio che al centro dello studio prenderanno parte altri due protagonisti del programma ovvero Pasqualina e Antonio. La bella e divertente dama di Uomini e donne è passata dal ballo all’amore e proprio grazie al cavaliere Antonio che ha trovato un uomo con cui condividere gli anni che restano della sua vita. Nei giorni scorsi i due si sono promessi cose importanti proprio in nome di quella paura della solitudine che continua ad attanagliare le loro vite. I due hanno promesso di vedersi ancora e sentirsi la scorsa settimana e così è stato visto che oggi tornano al centro dello studio per far sorridere tutti. Clicca qui per vedere il video anticipazioni della puntata.

PASQUALINA E ANTONIO PRONTI PER QUALCOSA DI IMPORTANTE?

Secondo quanto si vede nel video anticipazioni di Uomini e donne in onda oggi la bella Pasqualina di rosso vestita prenderà posto al centro dello studio per confermare che tutto è andato bene e che tra loro c’è stato un bacio: “Piano piano vedrete cosa combineremo io e lui”. Le risate non mancano così come i balli e le battutine tra i due che sembrano davvero felici fuori dallo studio di Uomini e donne. Sono molte le coppie nate nel programma in queste settimane ma molte sono già arrivate al capolinea, forse per loro ci sarà un esito diverso questa volta? Sarà solo l’estate a dire la sua su quello che succederà alla coppia formata da Pasqualina e Antonio, il resto sono solo illazioni.

