Raz Degan, incidente stradale a Mola di Bari/ Come sta l’attore dopo tamponamento

Incidente stradale per Raz Degan a Mola di Bari, ma l’attore sta bene. La sua Mercedes è rimasta coinvolta in un tamponamento di quattro vetture mentre stava raggiungendo il Bif&st, il festival del cinema che si tiene nel capoluogo pugliese. La piccola disavventura è avvenuta ieri, in tarda mattinata. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, l’artista israeliano era sul tratto Mola-Cozze della statale 16. Il 50enne era a bordo della sua Mercedes, illesi anche i conducenti della Citroen Picasso, della Fiat Punto e di un suv Volvo, tutti coinvolti nel tamponamento che ha rallentato il traffico. Per un paio d’ore l’incidente ha provocato lunghe code in direzione Nord. Delle quattro vetture, due sono state coinvolte in maniera marginale, e tra queste la Mercedes di Raz Degan, invece le due di grossa cilindrata per diversi minuti hanno occupato la carreggiata in senso orizzontale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Castellana, insieme ai carabinieri della tenenza di Mola e agli agenti degli istituti di vigilanza. Questi hanno regolato il traffico, deviandolo verso la complanare di San Vito e Ripagnola. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, anche i sanitari delle postazioni del 118 dell’ospedale San Giacomo di Monopoli e del Di Venere di Bari Carbonara che hanno soccorso una giovane donna e un ragazzo. Entrambi avrebbero riportato un “colpo di frusta”. Raz Degan, illeso, ha tranquillizzato i suoi tantissimi follower con un messaggio postato sui social: «Sto bene, tranquilli, non è accaduto nulla». E dunque parenti e fan hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo aver appreso del suo incidente stradale a Mola di Bari.

