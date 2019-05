Riccardo Guarnieri e Ida Platano/ Uomini e donne, lui la richiama ma Roberta sbotta!

Lieto fine in arrivo per Riccardo Guarnieri e Ida Platano? La puntata di oggi di Uomini e donne chiuderà il cerchio, forse, su una delle coppie più amate e combattute di questo trono over. Dopo il lieto fine per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, adesso il pubblico sogna che anche per Ida e Riccardo possa accadere lo stesso anche se le “femministe” gridano sempre allo scandalo e anche oggi in puntata non mancheranno le “accuse” contro Ida rea di voler cadere di nuovo nella rete di un uomo che le ha fatto davvero tanto male. Rimane il fatto che Ida arriverà in studio proprio chiamata da Riccardo che, davanti a tutti, le dirà: “Avrei piacere a risentirti, per questo ti ho fatto richiamare”. Nel video anticipazioni della puntata di oggi che potete vedere cliccando qui, si vede che la risposta di Ida, almeno a parole, non corrisponderà alla sua reazione fisica visto che il petto le scoppierà quasi e l’emozione le rompe la voce, ma quello che riuscirà a dire è: “Forse io non lo stesso piacere”.

IL RITORNO DI IDA E LE POLEMICHE IN STUDIO

La proposta di Riccardo Guarnieri è destinata a cadere nel vuoto? Sembra proprio di no anche se a Uomini e donne poi l’amore lascerà presto spazio alle polemiche. La prima ad alzarsi in piedi è proprio Roberta che rimette in ballo tutto quello che è successo tra loro e, soprattutto, quello che lui le ha detto di Ida, offese e critiche comprese. Il pugliese non ha intenzione di farle fare un’altra scenata e così si alza per fermarla e Roberta, con le mani in testa, lascia lo studio per riprendersi un attimo e fermarsi a respirare. Le critiche arriveranno anche da parte dell’amico di Ida, Gianni Sperti che rilancia: “Se l’hai richiamata vuole dire che tutte le donne che hai conosciuto non ti sono piaciute quanto lei”, Riccardo ride e lo ammette e allora l’opinionista incalza: “E allora diglielo!”. Come andrà a finire tra loro?

