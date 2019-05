ROCCO SIFFREDI MOLESTÒ GIORNALISTA FRANCESE?/ Video, “Non l’ho fatto e non avevo…”

Dopo le accuse di Cecile de Menibus, la giornalista che l’ha accusato di violenza, Rocco Siffredi si difende a Live – Non è la D’Urso: “L’ho conosciuta in una trasmissione televisiva il cui presentatore, che dirigeva tutto lo show, grande fan del porno, mi chiede di fare delle simulazioni di una scena porno con lei […] Lei – aggiunge l’attore hard – non mi dice di no, se io mi avvicino, prendo e provo a baciarti… La cattiveria vera – spiega Siffredi – in Italia nessuno lo sa, lei non lavora più in televisione – è questa aggiunta nei camerini, serberebbe che sono entrato nel suo camerino e ci ho provato, lì c’è mio figlio e mia moglie, devo morire adesso e non vederli più se ho fatto questo. Non ho mai fatto e non avevo bisogno di farlo – spiega l’ospite di Barbara D’Urso – mi sono limitato a giocare lì e può darsi che la mano mi abbia preso, portato a giocare dalle posizioni, ma mai fuori dalla telecamera”. Rocco Siffredi parla poi dello show in questione: “È una trasmissione che parla spesso di porno, personaggi che fanno porno lì […] bastava che mi spingesse e mi dicesse basta. Il problema – aggiunge – è che davanti al suo amico, per avere il lavoro in continuità, sta zitta, non dice nulla, non fa nulla, ora pare abbia fatto una lista di persone che l’hanno abusata, pare l’abbiano violentata,una lista infinita”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Rocco Siffredi ha davvero molestato una giornalista francese? Se ne parlerà a Live Non è la D’Urso, programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso che lo metterà di fronte alle polemiche degli opinionisti presenti nelle sfere. L’accusa è arrivata direttamente da Cecile de Menibus che ha raccontato tutto durante un’intervista a Tele Loisirs, specificando che l’attore a luci rosse avrebbe provato a toccarle le parti intime. Addirittura si parla di un tentativo di spogliarla davanti agli altri giornalisti: “Quando poi eravamo nei corridoi mi ha preso il collo e mi ha infilato la lingua in bocca. Ho dovuto così chiamare la sicurezza”. Se così fosse realmente Rocco rischierebbe una bella denuncia, anche se l’uomo nonostante quello che si dice del suo mestiere si è dimostrato sempre molto rispettoso del mondo femminile e un personaggio amato dagli italiani anche per la sua onestà intellettuale oltre che per il suo percorso nel mondo dei film per adulti.

Rocco Siffredi molestò giornalista francese? Le risposte a Live non è la D’Urso

Forse proprio per questo Barbara D’Urso ha deciso di mettere Aida Nizar di fronte a Rocco Siffredi a Live Non è la D’Urso. Ciò che è certo è che saranno molte le polemiche in una serata dove vedremo l’attore per adulti pronto ad affrontare diversi personaggi irriverenti. L’ex concorrente del Grande Fratello sicuramente è uno dei motivi che ci spingono a rimanere collegati su Canale 5 fino alla fine della trasmissione. Non è da escludere che Barbara nei prossimi giorni si prodighi per dare spazio proprio alla Cecile de Menibus che ha raccontato questo episodio come il peggiore della sua vita. La donna era sposata con il famoso rugbista Yann Delaigue e che negli anni ha dimostrato grande personalità e professionalità. Difficile dunque capire cosa sia realmente accaduto.

