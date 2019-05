Live Non è la D’Urso/ Ospiti e anticipazioni: Mila Suarez incontra il fratello

Mila Suarez è pronta a vivere un momento molto emozionante a Live non è la D’Urso. La showgirl è uscita da poco dalla casa del Grande Fratello e oggi ospite del programma di Barbara D’Urso leggerà nell’ascensore una lettera del fratello che non vede da 15 anni. La conduttrice spiega che il ragazzo le ha scritto, specificandole di non averla subito riconosciuta una volta vista in televisione nel reality show. Quando entra nell’ascensore però trova proprio il fratello e non una lettera, scoppia così a piangere per l’emozione. Il ragazzo spiega: “Non l’avevo riconosciuta subito, poi però ho capito qualcosa guardandola”. Sicuramente è un momento emozionante come se ne vivono fin troppi dentro la casa più nota della televisione. Dopo questa bella storia è il momento ormai di Rocco Siffredi che si troverà di fronte a cinque sfere con personaggi pronti a contestarlo. Vedremo cosa avrà da raccontare. (agg. di Matteo Fantozzi)

Matrimonio con Mark Caltagirone?

L’ospite più atteso della nuova puntata di Live non è la d’Urso è sicuramente Pamela Prati. A lei e ai chiarimenti sulle nozze con Mark Caltagirone saranno dedicato gran parte del nuovo appuntamento con lo show di Barbara d’Urso. In tanti sono pronti a dire la propria su di lei ma, oltre ad Eliana Michelazzo – la sua agente e social che ha fatto le sue veci nelle scorse settimane – Pamela avrà anche un’altra donna al suo fianco questa sera. A svelarlo è BitchyF, che scrive “In studio, in loro supporto, ci sarà un’unica persona dopo il fuggi fuggi generale che la loro agenzia, la Aicos Management, ha subìto dopo gli abbandoni di Angelo Sanzio, Rosa Perrotta, Milena Miconi e Georgette Polizzi […] Sto parlando di Selvaggia Roma”. Per chi non lo ricordasse, Selvaggia è l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, conosciuta a Temptation Island. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pamela Prati contro tutti

Si prevede una serata ricca di colpi di scena a Live non è la d’Urso. Dopo l’ospitata a Verissimo, Pamela Prati mantiene la parola e arriva anche nello studio dello show della prima serata di Canale 5. La showgirl è pronta a chiarire una volta per tutte e in prima persona la questione “fidanzato fantasma”, ovvero Mark Caltagirone, e nozze saltate. Ma, visto quanto accaduto nelle scorse puntate di Live anche con Eliana Michelazzo, è quasi certo che la Prati dovrà questa sera confrontarsi con molte domande scomode e soprattutto critiche. La showgirl ha accettato di confrontarsi con gli ospiti della d’Urso che non si risparmieranno, in modo da mettere un punto definitivo ad una questione che da settimane sta facendo discutere in tutti i salotti Mediaset. Cosa dobbiamo aspettarci? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Il fratello di Serena Rutelli in studio

Barbara d’Urso è pronta ad accogliere nello studio di Live non è la d’Urso Gaetano, il fratello di Serena Rutelli. Il ragazzo, che ha oggi una sua famiglia e dei bambini piccoli, ha deciso di inviare alla sua sorella naturale – attualmente nella Casa del Grande Fratello 16 – una lettera, attraverso la quale le ha ricordato della sua esistenza e si è detto felice di poterla presto rivedere. Oggi Barbara d’Urso presenta ufficialmente al suo pubblico il fratello di Serena e chissà che non possa arrivare per la Rutelli una sorpresa in Casa proprio questa sera. Magari, con un collegamento in Casa, la conduttrice potrebbe dare modo ai due di vedersi dopo tanto tempo prima dell’uscita dal programma di Serena. Le emozioni, insomma, sono assicurate per i telespettatori di Live non è la d’Urso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Aida Nizar in studio

Sarà una puntata da non perdere quella in onda questa sera di Live Non è la d’Urso. La padrona di casa è pronta a regalare al pubblico di Canale 5 una lunga parte di puntata proprio a Pamela Prati ma sembra che in studio non ci sarà lei. Sono diversi gli ospiti annunciata dalla padrona di casa ma lo scoop su quello che vedremo arriva sui social, ma riguarda qui? Una delle creature di Barbara d’Urso ovvero Aida Nizar in arrivo dalla Spagna con furore dopo aver partecipato all’ennesimo reality. In particolare, lei stessa sui social, pubblicando il video che potete vedere cliccando qui, ha scritto: “DOPO AVER PARTECIPATO AL #REALITY #ESTREMO PIÙ VISTO NELLA STORIA DELLA #TELEVISIONE, AÍDA NON SI FERMA MAI E ASPETTA TUTTO IL SUO AFFASCINANTE PUBBLICO STASERA A @livenoneladurso … IL NUOVO #PROGRAMMA DELLA #MERAVIGLIOSA @barbaracarmelitadurso DOVE SI DISCUTONO DELLE #TEMATICHE DI GRANDE #INTERESSE!!!! NON MANCATE!!!!”. A questo punto la bella spagnola potrebbe non essere ospite “singola” del programma ma potrebbe essere nelle cinque sfere al cospetto di Rocco Siffredi. Sarà davvero così?

Ascolti tv sempre al top

Live Non è la D’Urso torna in onda oggi, mercoledì 15 maggio, in prima serata su canale 5. L’ottavo appuntamento con la trasmissione condotta da Barbara D’Urso si preannuncia ricca di colpi di scena ed emozioni. Dopo aver incollato davanti ai teleschermi 2.369.000 spettatori pari al 14.5% di share (Buonanotte Live della durata di 6 minuti: 852.000 – 18.8%) con la scorsa puntata, questa sera, Barbara D’Urso è pronta a sbancare l’auditel grazie alla presenza degli ospiti che si alterneranno nel corso della serata. A svelare i primi ospiti della nuova puntata di Non è la D’Urso è stata proprio Barbara che, nella puntata di Pomeriggio 5 del 14 maggio ha annunciato la presenza in studio di Pamela Prati. La showgirl sarda, però, non sarà l’unica ospite della puntata odierna di Non è la D’Urso. Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Live Non è la D’Urso: Pamela Prati in studio replica alle accuse

Dopo l’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo e lo scontro con Silvia Toffanin, torna in tv Pamela Prati. Live Non è La D’Urso si è occupato in diverse puntate del matrimonio della Prati e di Mark Caltagirone. Nella scorsa puntata, in particolare, Barbara D’Urso e i suoi ospiti, hanno affrontato l’annullamento delle nozze. Questa sera, nello studio della trasmissione serale della D’Urso, Pamela Prati replicherà a tutte le accuse spiegando nuovamente i motivi che l’hanno spinta ad annullare le nozze. La showgirl sarda potrebbe essere accompagnata dalle sue agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo che, insieme alla Prati, sarebbero state anche minacciate come hanno svelato a Verissimo. Non mancheranno, naturalmente, nuovi documenti e testimonianze. La Prati, inoltre, potrebbe anche rispondere alla frecciatina di Cristiano Malgioglio che, nello studio del Grande Fratello 2019, in abito da sposa, ha annunciato di aver sposato Caltagirone.

Live Non è la D’Urso: Rocco Siffredi e Santiago, il presunto figlio segreto di Maradona

Nello studio di Live, Non è la D’Urso, nella puntata odierna, arriverà anche Rocco Siffredi per replicare a Ilona Staller. Quest’utima, nella scorsa puntata, ha attaccato duramente Rocco Siffredi, definendolo un bugiardo: “Ho saputo che parla solo male di me e dice cose non vere. E’ un bugiardo”. L’attore di film a luci rosse risponderà alla collega affrontando anche le cinque sfere dietro alle quali ci saranno agguerriti opinionisti. Infine, ci sarà anche Santiago, il giovane che sostiene di essere il figlio segreto di Diego Armando Maradona e che chiede il test de DNA per avere le risposte che cerca.



