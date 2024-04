Rocco Siffredi e Cristina D’Avena foto insieme scatena fan/ “Diavolo e santa, presto novità” a cosa lavorano?

Che sorpresa stanno per riservarci Rocco Siffredi e Cristina D’Avena? Se lo stanno chiedendo i loro fan da quando sui loro canali social è apparsa una foto in cui sono ritratti insieme. Lo scatto risale all’Ancona Comics & Games, evento che si è tenuto al PalaPrometeo Estra sabato 13 e domenica 14 aprile. L’attore hard e la cantante hanno pubblicato una foto su Instagram annunciando delle novità in arrivo, stuzzicando peraltro la fantasia dei fan con due emoticon, quella del diavolo che dovrebbe verosimilmente rappresentare Rocco Siffredi e quella della santa che invece è accostabile a Cristina D’Avena.

Tanto è bastato per scatenare la fantasia dei fan che, stando anche ai commenti che hanno riempito i post, ora sognano una collaborazione artistica tra i due. I due tra l’altro si erano dati il cambio domenica sul palco. A salirci per primo Rocco Siffredi, poi è stato il turno dell’artista regina delle sigle dei cartoni animati che prima è stata protagonista di un live, poi Cristina D’Avena ha incontrato i fan.

ROCCO SIFFREDI E CRISTINA D’AVENA STUZZICANO I FAN…

Cristina D’Avena ad Ancona non si è lasciata andare a nessuna rivelazione in merito ad un’eventuale collaborazione con Rocco Siffredi. Si è goduta l’affetto della gente, che continua ad amarla. «Il successo lo devo a chi mi ama così tanto, a chi viene ai miei concerti. Nutro una grande forma di rispetto nei confronti dei miei fan. Mi divertono, mi piacciono, sono attenti, scrupolosi, mi danno consigli. Sono una grande ricchezza per me. Sui social, rispondo, li ascolto, leggo i loro commenti. Sono una parte davvero importante della mia vita», ha raccontato al Resto del Carlino prima di salire sul palco dell’Ancona Comics&Games.

Lì ha incontrato Rocco Siffredi, con cui aveva scatenato la curiosità dei fan già in passato. Infatti, nel 2019 Cristina D’Avena e il pornoattore erano stati ospiti del Capodanno di Cinecittà World. Anche in quell’occasione ci fu una foto che fece incetta di like e commenti ironici. Quest’anno si sono incontrati anche a Udine per lo stesso evento, il Comics&Games. Ora però c’è da capire se hanno qualcosa in serbo…

