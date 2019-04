Sara Varone/ “Anch’io sono una Pamela Prati!”: il giallo choc si infittisce e ripete

Continua a tenere banco la bislacca vicenda che ha come protagonista Pamela Prati, alle prese con un presunto matrimonio (immaginario) con tale Mark Caltagirone (un imprenditore “fantasma” che non esisterebbe). Le ultime news arrivano tra le pagine del settimanale Chi e riguardano Pamela Perricciolo, una delle due manager della showgirl sarda ed anche amica del suo futuro sposo. Proprio lei, durante una sua ospitata a Live – Non è la d’Urso, aveva affermando di conoscerlo da molto prima della Prati: “ma non è un mio assistito non ho mai lavorato per lui”. Su di lei però, proprio in queste ore è caduta un’ombra di mistero decisamente ingombrante per merito di una rivelazione choc, degna di nota. Ed infatti, Valerio Palmieri, giornalista che ha curato questo articolo di aggiornamenti, ha evidenziato una storia che ha letteralmente dell’incredibile, e riguarda anche un personaggio molto famoso che ha raccontato la vicenda al grido: “Sono stata una Pamela Prati anche io!”.

Pamela Prati, gli aggiornamenti choc

Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, manager di Pamela Prati e titolari dell’agenzia Aicos, non hanno solamente inventato Mark Caltagirone e la storia, con “vittima” la showgirl del Bagaglino, si sta solamente ripetendo. La rivista diretta da Alfonso Signorini scrive: “Quella che vi raccontiamo è la storia di un noto volto televisivo che, quando sono emersi i primi dubbi sull’esistenza di Mark Caltagirone e si è fatto avanti il sospetto che il matrimonio della Prati fosse stato creato ad arte per ingannare giornali, tv e forse la stessa showgirl, è saltato sulla sedia. Perché ha ripensato a ciò che era accaduto nel 2010”. La persona in questione era stata contattata su Facebook da tale Lorenzo Coppi, giovane medico e figlio dell’avvocato Coppi. (Da notare che: “Eliana Michelazzo risultava sposata con Simone Coppi, figlio dell’avvocato Coppi, prima che si scoprisse che è nubile e che Coppi non ha un figlio di nome Simone”). Tornando a noi, tal Lorenzo aggancia la sua “vittima” presentandosi come un 35enne palestrato, biondo e pieno di soldi. Vive a Roma ma di tanto in tanto vola ad Haiti per aiutare i bambini colpiti dal terremoto. Proprio per questo motivo quindi, si fa vivo solamente con fotografie e messaggi.

Sara Varone: anche lei “vittima” di Pamela ed Eliana

Tale Lorenzo Coppi, racconta al personaggio televisivo in questione, la sua storia triste: dice di aver perso la mamma in un incidente e di essere rimasto solo al mondo. Le lunghe chiacchierate diventato in breve tempo amore. Lei vorrebbe raggiungerlo, ma lui la frena e proprio a questo punto, spunta Pamela Perricciolo, che si presenta su Facebook come manager di alcuni personaggi televisivi e amica intima di Lorenzo Coppi. Dice alla “vittima” che Lorenzo è molto timido ma innamorato. Il volto televisivo decide quindi di spedire un regalo a Roma ma dopo averlo consegnato ad una autista, l’uomo scopre che nel palazzo indicato dalla “vittima” non abita nessun Lorenzo Coppi. Lei quindi, vuole sentirlo almeno per telefono. Lui decide di “cedere”, la chiama da un numero privato e si mostra subito molto intraprendente e tanto diverso dal ragazzo timido e sensibile delle lunghe chat. La vip in questione però si insospettisce: il suo amato ha una voce da donna. Così, presa da un attimo di lucidità, decide di digitare da un altro telefono il numero di Pamela Perricciolo e guarda caso, risulta occupato. A questo punto, il personaggio famoso chiude con Lorenzo e chiama subito Pamela e questa volta il suo numero è libero e risponde: la sua voce è identica al presunto innamorato. Se il settimanale Chi non ha rivelato il nome della vip “vittima” di un vero e proprio “Catfish”, ci ha pensato Oggi, attraverso una esclusiva: lei è Sara Varone, che racconta: “Per alcuni mesi ho avuto una relazione affettiva con una persona che non è mai esistita. Esisteva invece un suo profilo Facebook, ed esisteva l’immagine di un ragazzo bellissimo capace di scrivermi tante parole che riuscivano ad aver presa sul mio cuore”.



