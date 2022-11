Luigi Oliva ex fidanzato di Pamela Prati “mi chiese di tornare insieme”/ Mark Caltagirone, il retroscena…

Luigi Oliva choc: “Pamela Prati era ancora innamorata di me”

Prima che scoppiasse il caso Mark Caltagirone, Pamela Prati aveva una relazione con Luigi Oliva. Il giovane è stato legato a Pamela nove mesi prima di chiudere la relazione. In un’intervista al Settimanale Mio, Luigi ha commentato l’esperienza di Pamela nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo il giovane, Pamela sarebbe provata psicologicamente da questa seconda avventura: “E’ triste, sofferente. La vedo impaurita, non ha paura degli altri ma del suo stesso mondo”. Luigi Oliva è convinto che prima di iniziare questa esperienza Pamela Prati avrebbe dovuto chiedere scusa al pubblico: “Lei continua a dire che non sapeva che Mark Caltagirone fosse un bluff. Conoscendo la sua intelligenza sono certo che lei sapesse. Il suo stato d’animo all’interno della casa dipende da questo. Ha paura che emerga la verità”.

Luigi Oliva non pensa che Pamela Prati sia stata una vittima in questa storia e svela un retroscena inedito. Luigi racconta infatti che dopo che scoppiò il caso Mark Caltagirone preferì prendere le distanze da lei tanto da bloccarla su tutti i social. A quel punto Pamela però non si perse d’animo: “Mi chiese di tornare insieme sostenendo che altrimenti si sarebbe messa con quest’altro uomo che la corteggiava. Ci sono prove e testimoni che possono documentare che Pamela era ancora innamorata di me”, ha raccontato.

Perché Luigi Oliva ha lasciato Pamela Prati? “Mi mostrò i messaggi di Mark Caltagirone…”

Perché tra Luigi Oliva e Pamela Prati è finita la storia d’amore? In un’intervista al Settimanale Mio, Luigi ha spiegato che Pamela avrebbe mentito su alcune cose. Luigi Oliva ha svelato che la storia con Mark Caltagirone all’inizio era stata una strategia adottata dalla Prati per riconquistarlo: “Mi mostrò i messaggi di quest’uomo. Io non me la sono sentita di ricominciare. La cosa che può mi ha fatto stare male è stato il fatto che dopo che l’ho lasciata ha rinnegato il nostro amore in modo vile”.

Una storia d’amore per cui Luigi ha combattuto molto considerando la differenza d’età. L’uomo ha rivelato di aver conosciuto le ex agenti di Pamela nel salotto di Barbara D’Urso: “Ho incontrato di recente la Pericciolo che mi ha chiesto scusa per aver detto che mi ero inventato la storia con Pamela”. Luigi Oliva potrebbe entrare nella casa per un confronto con Pamela Prati. Lui non si tira indietro ma anzi dice: “Una scossa la farebbe rinsavire. Le direi di gettare la maschera e di dire la verità. Sbagliare è umano soprattutto in un momento di difficoltà economiche come è successo a lei”.











