SELVAGGIA LUCARELLI/ E’ polemica con Nunzia De Girolamo! (Ballando con le stelle)

Selvaggia Lucarelli è pronta per una nuova puntata di Ballando con le stelle 2019, il dancing show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. La scrittrice ed opinionista torna nella giuria del popolare programma dopo la polemica scoppiata durante la scorsa puntata con Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia. La Lucarelli, infatti, sui social ha pubblicato una foto scrivendo: “La De Girolamo ha trovato un modo più efficace di chiedere voti ;-)”. La ex politica non si è tirata indietro nel rispondere a tono all’opinionista: “io, nella vita e in tv, ho sempre chiesto voti ed ha sempre scelto il popolo. Tu? ;-)”. Una risposta secca che ha trovato l’appoggio del pubblico social, che ha commentato in malo modo l’uscita della giurata di Ballando: “Quella della Lucarelli è stata proprio una battuta infelice, anche perché fatta da una donna rivolta ad un’altra donna. Invece un plauso alla coppia De Girolamo-Todaro per la prova di volontà dimostrata!”

Nunzia De Girolamo risponde a Selvaggia Lucarelli

Non solo, Nunzia De Girolamo ha risposto a Selvaggia Lucarelli anche dal salotto di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo dove ha partecipato con Raimondo Todaro. La ex deputata di Forza Italia ha commentato la sua esperienza nel dancing show di Raiuno, un’avventura che l’ha fatta conoscere al grande pubblico sotto un’inedita veste. Immancabile il discorso Lucarelli, la giurata di Ballando, che si è sempre espressa in modo contrario alle performance di ballerina della De Girolamo. “Ha ragione quando dice che cerca il consenso: io cerco il consenso, lei il dissenso” ha dichiarato la politica italiana a Caterina Balivo tornando così sull’argomento. Ma non finisce qui, visto che la concorrente di Ballando riferendosi sempre alla Lucarelli ha detto: “Non voglio pensare che si fosse cattiveria, ma qualora ci fosse cattiveria mi aspetto che me lo dica in faccia e non come un leone da tastiera qualsiasi”. Parole chiare a cui sicuramente la Lucarelli risponderà durante la diretta della prossima puntata di Ballando!

Selvaggia Lucarelli contro Marzia Roncacci

L’ultima puntata ha visto Selvaggia Lucarelli scontrarsi non solo con Nunzia de Girolamo, ma anche con la giornalista Marzia Roncacci. Il volto del TG2, in coppia con Samuel Peron, è stata l’ultima eliminata del programma; un’eliminazione che non ha gradito particolarmente stando a quanto dichiarato nel salotto televisivo di Vieni da me da Caterina Balivo. “Non riesco a capire perché questo accanimento di Selvaggia Lucarelli” ha detto la giornalista del TG2, che durante l’ultima puntata ha perso il duello finale contro Manuela Arcuri. La Roncacci senza girarci troppo ha chiaramente detto di essere più brava dell’attrice sulla pista da ballo: “Io!! Ma lo dico con grande serenità!”. E poi continua: “Manuela è un’amica, è dolcissima, carinissima, bellissima; però nel ballo, permettetemi, io mi muovo meglio!”. A pensarla come la giornalista anche Massimiliano Rosolino, ospite in studio, e il pubblico dei social che è tutto dalla parte della giornalista pronta a tutto pur di rientrare in gioco!



© RIPRODUZIONE RISERVATA