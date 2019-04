Star Wars episodio V – L’impero colpisce ancora/ Video, su Italia 1 il film

Star Wars V – L’impero colpisce ancora verrà trasmesso stasera, 28 aprile 2019, su Italia 1 a partire dalle ore 21.30. Sintonizzati sulla frequenza della terza rete Mediaset e pronti a rivivere le battaglie galattiche del comandante Ian Solo, del giovane jedi Luke Skywalker e della principessa Leila Organa una garanzia. Prodotto da George Lucas grazie alla sua casa LucasFilm nel 1980, ‘Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora’ fu diretto dal regista americano, deceduto da pochi anni, Irvin Kershner, un vero cineasta nella cui carriera lo incontriamo anche come attore e direttore della fotografia. il suo lascito filmografico non è nutritissimo ma pellicole come ‘Occhi di Laura Mars’, ‘Robocop 2’ o ‘Mai dire mai’, lo connotano nella nicchia dei registi capaci e intelligenti, pronti a dare un’impronta personale anche nella fantascienza di ‘Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora’. Nel cast è inutile ricordare la personalità di Ian Solo, interpretato da Harrison Ford, in quegli anni impiegato su diversi fronti cinematografici, saghe gloriose come appunto ‘Star Wars’ o ‘Indiana Jones’, un attore che ancora oggi è protagonista e mai sul viale del tramonto. Accanto a Ford i personaggi di sempre, Mark Hamill nel ruolo di Luke Skyaler, un attore che non ha avuto al stessa fortuna di Harrison Ford, ma nemmeno, e va detto, la stessa classe.

Però alcuni ricordi extra Guerre Stellari ci consentono di ricordarlo in film come ‘La notte in cui si spensero le luci in Georgia’, ‘Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood! (Jay and Silent Bob Strike Back)’, nel 2019 lo vedremo invece ancora una volta nei panni di Skywalker per il nuovo episodio della saga: Star Wars: Episodio IX – The Rise of Skywalker, film nei quali partecipa anche Carrie Fisher, la principessa Leila Organa.

Star Wars V – L’impero colpisce ancora, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Star Wars V – L’impero colpisce ancora. L’impero avanza ma le forze ribelli non ci stanno e la resistenza ha messo a puntino un sistema di difesa di alto valore. Luke Skywalker è riuscito ad avere dalal sua parte il comandante Ian Solo ed il suo fido aiutante Chewbecca, la principessa Leila Organa cerca di organizzare al meglio el truppe partigiane, i droidi di supporto, la simpaticissima coppia D-3BO e C1-P8, tra gag comiche e momenti eroici, sono sempre la fianco dei nostri eroi. La situazione degenra: l’Impero ha messo a puntino un sistema pericoloso a livello galattico, tra tante peripezie il giovane jedi Luke Skywalker riesce ad entrare nel comando generale del comandante rivale Dart Fener il quale lo sfida ad un combattimento con le spade laser, momento nel quale gli rivelerà la sua vera identità. Ma il finale non va rivelato, mai, anche dopo decine di volte davanti a questa leggendaria pellicola.

