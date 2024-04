Pechino Express 2024, 8a puntata/ Diretta ed eliminati: prova vantaggio con il gioco degli elefanti

Pechino Express 2024, anticipazioni e diretta ottava puntata 25 aprile

Dopo la tappa non eliminatoria della scorsa settimana, Pechino Express 2024 torna in onda oggi, giovedì 25 aprile 2024, con una puntata assolutamente imperdibile con Costantino Della Gherardesca pronto a dare il via ad una gara fondamentale e ricca di emozioni come ha annunciato Gianluca Fru su X. “Ciao a tutti i fan di Pechino Express; se non piangete in nessun punto della puntata 8 significa che siete dei mostri senza cuore privi di emozioni e sto parlando ai fan di tutte le coppie in gara. Buona visione, a stasera”, ha scritto l’inviato di Pechino Express a cui è affidato il compito di guidare i viaggiatori in una serie di missioni.

L’ottava tappa, la seconda in Sri Lanka, porterà le coppie in gara ovvero Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina” e Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine” alla scoperta di luoghi unici e suggestivi abitati da gente molto spirituale. Con uno zaino e un solo euro in tasca, le coppie di viaggiatori proveranno a superare tutte le prove per arrivare al traguardo finale e conquistare l’ambitissima semifinale.

Le prove e la location dell’ottava puntata di Pechino Express 2024

Sono 387 i km che dovranno percorrere le cinque coppie in gara nel corso dell’ottava puntata di Pechino Express 2024 che si svolgerà in Sri Lanka. Il percorso della tappa odierna prenderà il via dal faro di Galle dove i viaggiatori proveranno ad immortalare la bellezza del panorama con delle foto acchiappa like. Missione dopo missione, le coppie arriveranno all’Elephant Transit Home, il Parco Nazionale di Undawalawa dove le prime tre coppie si sfideranno nell’attesissimo “gioco degli elefanti”, la prova vantaggio più leggendaria e affascinante di Pechino.

Il viaggio, poi, porterà i viaggiatori fino al ponte dei Nove Archi, attraversato dalla ferrovia panoramica che collega Ella a Kandy. Prima del traguardo finale fissato nella città del XIV secolo Kandy, capitale dell’ultimo re dello Sri Lanka dove si scoprirà se la tappa sarà o meno eliminatoria, le coppie dovranno affrontare un’ulteriore prova che le porterà alla scoperta di una grandissima piantagione di tè.

Come vedere in diretta streaming Pechino Express 2024

L’ottava puntata di Pechino Express 2024 regalerà alle coppie più veloci il pass per la semifinale della prossima settimana. Per non rischiare l’eliminazione, sarà fondamentale anche la strategia che le coppie attueranno nella prova vantaggio, fondamentale per godere di un vantaggio sostanziale rispetto alle altre coppie. Quella di questa sera, dunque, sarà una puntata super avvincente, ma anche molto emozionante che sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Uno a partire dalle 21.15 e in diretta streaming su Now Tv.

