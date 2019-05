Verissimo 2019/ Ospiti 11 maggio: Pamela Prati, Hunziker e Palombelli

VERISSIMO ANTICIPAZIONI 11 MAGGIO

Sabato 11 maggio, alle 16.05 su canae 5, appuntamento imperdibile con Verissimo. Silvia Toffanin torna in onda con una puntata attesissima per la presenza di Pamela Prati. La trasmissione del sabato pomeriggio di Mediaset che, la settimana scorsa ha incollato davanti ai teleschermi 2.248.000 spettatori con il 18.7% mentre Verissimo – Giri di Valzer ha raccolto 2.125.000 spettatori con il 17.2%, nell’appuntamento odierno, darà spazio a Pamela Prati che racconterà i motivi dell’annullamento del matrimonio con il fidanzato Mark Caltagirone con cui si sarebbe dovuta sposare mercoledì 8 maggio. Come ampiamente anticipato, tra Silvia Toffanin e Pamela Prati ci sarà un duro scontro in diretta nel corso del quale la padrona di casa accuserà la sua ospite di aver preso in giro tutti. La Prati, però, non sarà l’unica ospite della puntata. Andiamo a scoprire tutti i nomi.

TUTTI GLI OSPITI A VERISSIMO: GRANDE ATTESA PER PAMELA PRATI

Come ogni settimana, nello studio di Verissimo, arriveranno grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Michelle Hunzier e J-Ax, la nuova coppia della televisione italiana, racconteranno la loro nuova avventura professionale. La showgirl svizzera e il rapper, infatti, sono i conduttori della nuova trasmissione di canae 5 “All together now”, in onda dal 16 maggio. Spazio, poi, ad una mamma che, oltre ad essere riuscita a trovare la propria strada professionale, è riuscita a creare una splendida famiglia ovvero Barbara Palombelli che, in queste settimane, è al centro dell’attenzione per la presenza della figlia Serena Rutelli nella casa del Grande Fratello 16. E, infine, per la prima volta a Verissimo, Toto Cutugno e la storia di un italiano.

PAMELA PRATI: NUOVE RIVEAZIONI A VERISSIMO

La grande protagonista della puntata odierna di Verissimo sarà sicuramente Pamela Prati. Dopo le anticipazioni diffuse da Riccardo Signoretti, la trasmissione di canale 5 ha diffuso quelle ufficiali. “Tutto ciò mi ha distrutta. Abbiamo deciso di rimandare le nozze perché mancano gioia e serenità. Era tutto confermato: location, chiesa, testimoni: uno doveva essere Pingitore. L’altra, dopo l’impossibilità di Simona Ventura, ho pensato di farla fare a Pamela (Perricciolo ndr)”, ha dichiarato Pamela Prati a Verissimo. “Non riesco più a parlare. Dicono che sono stata truffata, plagiata, ma da chi? Io sono una donna di 60 anni e non vado in tv a dire bugie. Volevo condividere una gioia e invece ha portato solo dolore”, ha aggiunto. Nel corso dell’intervista, la Prati ha lasciato lo studio con Silvia Toffanin che, davanti alle telecamere, ha sbottato: “È tutto una barzelletta che non fa neanche più ridere”.



