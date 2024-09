Cinzia Del Pino, titolare di uno stabilimento balenare di Viareggio, è stata arrestata per omicidio volontario dopo aver investito con il suo suv il ladro che l’aveva scippata. La donna era scappata dopo aver ripreso la borsa, ma era stata identificata dalla Polizia grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza nelle quali si leggeva il numero di targa. Il fatto è successo nella notte tra l’8 ed il 9 settembre, quando, secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, Said Malkoun senzatetto 47enne di origine algerina, armato di coltello aveva derubato la 65enne facendosi consegnare la borsetta sotto minaccia.

L’imprenditrice poi lo aveva inseguito con l’auto fino al marciapiede travolgendolo e schiacciandolo contro la vetrina di un negozio. Era poi scesa a riprendersi gli effetti personali rubati lasciando l’uomo in strada in gravi condizioni. Poco dopo una coppia di passanti aveva lanciato l’allarme chiamando i soccorsi credendo che l’algerino si fosse sentito male. Nonostante l’intervento dell’ambulanza non c’è stato nulla da fare per Malkoun che risultava già morto prima dei tentativi di rianimazione.

Cinzia Del Pino arrestata per omicidio volontario, aveva inseguito ed investito il ladro per riprendersi la borsa rubata

Arrestata Cinzia Del Pino, imprenditrice di Viareggio che ha ucciso l’uomo che le aveva rubato la borsa dopo averlo inseguito ed investito con la sua auto. La donna dovrà rispondere di pirateria stradale oltre all’omicidio volontario nei confronti di Said Malkoun, 47enne algerino che viveva senza fissa dimora ed aveva già numerosi precedenti penali per furti e aggressioni. La Polizia, intervenuta dopo la segnalazione dei passanti che avevano chiamato i soccorsi per un uomo a terra, forse colpito da un malore aveva già escluso l’incidente casuale.

La rottura della vetrina e le ricostruzioni delle dinamiche infatti, non hanno lasciato spazio ad ulteriori dubbi, Malkoun è stato travolto dal Suv di Cinzia Del Pino che lo ha spinto ripetutamente contro il vetro di un negozio di articoli nautici. Dopo averne provocato il decesso, si era rimessa alla guida ed era tornata a casa. Le telecamere di sorveglianza hanno poi incastrato la titolare di Bagni Milano, riprendendola mentre risaliva in macchina dopo aver ripreso la borsa che era in mano al nordafricano già a terra in gravi condizioni. La donna non ha ancora rilasciato dichiarazioni oltre ad aver detto in sua difesa sul motivo del gesto: “Mi aveva scippato la borsa“.