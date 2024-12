Federica Pellegrini, il legame con mamma Cinzia e papà Roberto

Federica Pellegrini non ha mai nascosto di essere legatissima alla sua famiglia di origine e di amare follemente i suoi genitori Cinzia e Roberto ed il fratello Alessandro. Papà e mamma hanno seguito passo passo la carriera della figlia, senza mai risultare invadenti o influenzare Federica nelle sue scelte. Una presenza fondamentale per l’ex nuotatrice, che ha potuto imparare dai suoi errori senza essere giudicata da mamma e papà, che l’hanno sempre incoraggiata e sostenuta con amore.

Come raccontato dagli stessi genitori in una bella intervista, Federica ha sempre avuto carta bianca, con la “possibilità” di sbattere la testa da sola. “Come genitori abbiamo cercato di restare al nostro posto, anche nei confronti degli allenatori. Quando Federica è arrivata ad alti livelli il nostro compito era più che altro di supportarla…”, spiegano felici e orgogliosi Cinzia e Roberto.

Cinzia e Roberto, genitori di Federica Pellegrini: una vita piena da quando è arrivata la nipote Matilde

Oltre ai successi professionali e agli alti e bassi tipici di qualsiasi carriera, Cinzia e Roberto sono stati presenti quando la figlia Federica Pellegrini è incappata in alcune cocenti delusioni amorose. Basti ripensare alla storia tormentata con Filippo Magnini, che la stessa campionessa ha superato non senza fatica. “Ci sono stati sicuramente dei momenti non facili, ma non è stata una cosa difficile o faticosa. Con tutte le sue sfumature, ma è stata veramente una bella avventura”, ha detto mamma Cinzia ripensando al lungo percorso della figlia tra vita privata e carriera.

Una carriera che ha regalato grandi soddisfazioni alla nuotatrice e ai suoi genitori, così come la storia d’amore con Matteo Giunta. Oggi Cinzia e Roberto sono infatti nonni della piccola Matilde, per la quale stravedono.