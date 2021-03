Cinzia ex moglie Paolo Vallesi/ Perché si sono lasciati? “Crescendo ci siamo persi..”

“Crescendo ci siamo persi”, così possiamo riassumere quello che è successo tra Paolo Vallesi e Cinzia. Non è la prima volta che si parla del cantante e del suo passato insieme alla sua ex proprio per via di quello che è successo e che li ha tenuti uniti sin da quando erano ragazzi. Purtroppo quando avviene spesso in questi casi, crescendo si cambiano le prospettive e il modo di fare e spesso non ci si ritrova ed è questo quello che è successo tra il cantante e la sua amata ex moglie alla quale ha detto addio ormai venti anni fa, nel 2001, momento in cui il loro matrimonio è giunto al capolinea: “Ad un cero punto le nostre strade si sono divise perché non condividevamo più lo stesso modo di vivere”.

Cinzia ex moglie Paolo Vallesi, matrimonio finito nel 2001, perché?

Capitolo chiuso quindi per Cinzia e per Paolo Vallesi ma non del tutto visto che i due hanno dato vita al loro amato figlio, Francesco, classe 1997. Proprio per via del frutto del loro amore, i due sono rimasti in buoni rapporti, cambiando il loro rapporto ma senza chiuderlo del tutto, d’altronde come si può farlo dopo una vita insieme? Sembra che i due abbiano iniziato a stare insieme quando ancora erano adolescenti e il loro matrimonio è finito quando Paolo Vallesi aveva solo 38 anni. Inutile dire che dopo Clizia, però, non ci sono state donne molto importanti per lui, non tanto da avere un altro figlio per esempio, o pensare ad un matrimonio. Oggi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e a quel punto potrebbe dire qualcosa di più magari proprio in relazione alla compagna con cui condivide la sua vita ora rivelando, chissà, qualche progetto futuro.



