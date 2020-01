“Ciro Immobile ha l’elicottero?”/ Insulti dopo morte Kobe Bryant, moglie: “Mostri!”

Insulti a Ciro Immobile sui social. L’attaccante della Lazio è stato vittima degli attacchi feroci degli haters, che purtroppo hanno tirato in ballo anche la tragica morte di Kobe Bryant. «Ma Immobile ce l’ha l’elicottero?», ha scritto qualcuno sul web. Il campione di Nba è morto in un incidente aereo, quindi gli haters hanno usato questa tragedia per attaccarlo. L’offesa non è passata purtroppo inosservata: l’ha notata la moglie di Ciro Immobile, che si è sfogata su Instagram esprimendo tutta la sua amarezza. «Povertà d’animo. Ma dico io, dopo una tragedia del genere, come si possono scrivere certe cose? Per carità, nessuno può piacere a tutti, ma ci sono modi e modi», ha scritto Jessica Melena nelle Instagram Stories. Poi ha proseguito con lo sfogo: «Qui si parla di ignoranza, cattiveria, qui si tratta di essere mostri! Io ho paura di queste persone, mi fanno pena e tristezza. Ma non state bene per nulla! Ogni giorno che passa rimango sempre più senza parole».

INSULTI CHOC A CIRO IMMOBILE, SFOGO DELLA MOGLIE JESSICA MELENA

A dir poco vergognosi gli attacchi che sta ricevendo Ciro Immobile sui social. L’attaccante della Lazio tra l’altro continua ad essere bersaglio degli haters sulle diverse piattaforme. Passi lo sfottò e la goliardia, anche gli striscioni irriverenti. Non c’è niente di strano in questo, soprattutto quando c’è un derby di mezzo. Sono aspetti che contribuiscono a dare “colore” all’ambiente. Ma c’è purtroppo anche la cattiveria gratuita, che fa a dir poco rabbrividire. E restare in silenzio è sbagliato, quindi la moglie di Immobile ha fatto bene a denunciare quanto accaduto sui social, postando l’ennesima frase vergognosa che fa riferimento alla tragica morte del cestista Kobe Bryant, scomparso tragicamente a causa di un incidente col suo elicottero. La replica di Jessica Melena è stata esemplare: una bella lezione per gli haters. Poi ha condiviso un breve video del marito che cammina con il terzo figlio in braccio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA