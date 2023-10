Ciro Immobile: “Non penso che andrò a giocare in Arabia Saudita”/ “Calcioscommesse? Ragazzi vanno aiutati”

Ciro Immobile, ospite a Verissimo, ha parlato del suo futuro dopo i rumors su un possibile trasferimento oltreoceano lanciati nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport. “È sempre diverso parlare in un’intervista in video e riportare ciò che si dice su carta. In quel momento, quando ho parlato col giornalista, ero deluso da alcune cose. Ho fatto l’errore di dare importanza ai pochi che mi criticano. La gente che mi ama non ha mai pensato di tradirmi e viceversa”.

JESSICA MELENA, MOGLIE CIRO IMMOBILE/ "È un papà presente, facciamo tutto insieme"

Poi chiarisce: “Non dirò mai che vado via da una squadra in queste modalità, non sarebbe corretto e non è nella mia cultura professionale e di vita. Per ora comunque non penso che raggiungerò il c.t. Roberto Mancini in Arabia Saudita, ho ancora tante cose da fare qui alla Lazio. Il club biancoceleste sarà sempre nel cuore, nulla potrà cancellare quello che è scritto nella storia”. E sull’infortunio che lo ha costretto a rimanere lontano dalla Nazionale italiana: “Ho saltato le ultime partite, ma ci sarà modo di riprendersi. Dobbiamo essere positivi per Euro 2024. Fermarsi è sempre un dispiacere, ma fa parte del gioco. Mi sto godendo la mia famiglia”.

Incidente Ciro Immobile, cos'è successo/ Perizia chiarirà responsabilità laziale e tranviere: indagati per...

Ciro Immobile: “Non penso che andrò a giocare in Arabia Saudita”. Il commento sul calcioscommesse

Ciro Immobile inoltre ha parlato anche dello scandalo del calcioscommesse: “A me fanno tanti complimenti per la persona che sono e sto cercando di insegnare ai miei figli ad essere anche loro brave persone, al di là di quello che faranno nel loro futuro. Quello che è successo è un grande dispiacere per tutti. I ragazzi hanno bisogno di un aiuto. La giustizia sta facendo il suo corso, ma quel che conta è la riabilitazione. Si può sbagliare, non vanno messi alla gogna. Il calcio dovrebbe insegnare delle regole. Quando succedono queste cose, invece, viene meno il valore dello sport”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Immobile, niente risarcimento per lo schianto contro il tram/ L'attaccante: "Porto Atac in tribunale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA