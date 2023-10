Ciro Petrone avverte Heidi: “Se non crei una storia d’amore al GF te ne vai a casa!”/ “Fai il comodino”, lei…

Grande Fratello 2023, il piano di Ciro Petrone per Heidi Baci

Il rapporto tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023 è sicuramente uno dei temi più discussi di queste prime settimane di reality. L’interesse dell’attore è evidente, tuttavia la coinquilina ha subito posto un freno al suo entusiasmo, specificando di non nutrire un reale interesse nei suoi confronti. In molti nella Casa sono però convinti che Heidi abbia in realtà un certo feeling con Massimiliano, tra cui Ciro Petrone.

Beatrice Luzzi bacia sulla bocca Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023/ Video e reazione: "Lei vuole…"

L’attore, ritrovatosi a chiacchierare in stanza proprio con i due concorrenti e con Angelica Baraldi, chiede alla Baci: “Adesso ti dico una cosa. Tu ti vuoi divertire sulle storie degli altri?“. La concorrente risponde: “Ogni tanto“. A quel punto, Ciro avanza l’ipotesi che la coinquilina possa comunque instaurare un rapporto con qualcuno nella Casa, creando una ship che possa piacere al pubblico e cercando dunque di persuaderla a proseguire la conoscenza con Varrese: “Ma tu, se ti metti là, come un comodino che si diverte, te ne vai a casa. Soprattutto tu“. Lei, però, è ferma sulla propria posizione e non ha intenzione di intrecciare alcun rapporto, come dimostra la sua risposta glaciale: “Vabbè, vado a casa da signora però“.

Grande Fratello 2023, 9a puntata/ Diretta ed eliminato: confronto tra Beatrice e Garibaldi?

Ciro Petrone nel mirino del web: le critiche

Il piano strategico di Ciro Petrone non ha però sortito l’effetto sperato, con Heidi Baci che è rimasta ferma sulla sua posizione. Tuttavia il video di quanto accaduto è presto diventato virale sul web, dove numerosi spettatori del Grande Fratello 2023 hanno preso le difese della concorrente, criticando l’attore. “Ciro: “Se fai il comodino te ne vai a casa” Heidi: “E vabbè ma almeno esco da signora” heidi io non posso non amarti“, ha scritto un utente. “Ennesimo palo rifilato da Heidi al guru e a Ciro“, si legge ancora, in riferimento a Varrese e Petrone.

Letizia Petris in crisi al Grande Fratello 2023 "mi sento sola"/ "Non ho mai scoperto di avere valore"

E ancora: “Il consiglio di ciro per heidi è: fatti la ship al più presto perché se fai la comodina esci e il tutto mentre pensano di non essere ripresi“.

Ciro: “Se fai il comodino te ne vai a casa”

Heidi: “E vabbè ma almeno esco da signora” heidi io non posso non amarti.#GrandeFratello

pic.twitter.com/vPggrFOe7x — fati (@latwi_tterina) October 9, 2023

Ennesimo palo rifilato da Heidi al guru e a Ciro pic.twitter.com/6DVwDtwBj6 — Ma chi cazzo ti conosce Ale🎃 (@chicazzoseiAle) October 9, 2023

il consiglio di ciro per heidi è: fatti la ship al più presto perché se fai la comodina esci e il tutto mentre pensano di non essere ripresi pic.twitter.com/IEb2Sk4NSU — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠🩸 (@ruffi4no) October 9, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA