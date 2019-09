Ciro Petrone e Federica Caputo/ Nozze dopo “salto nel vuoto”? (Temptation Island Vip)

Ciro Petrone e Federica Caputo sono stati eliminati da Temptation Island Vip dopo il “colpo di testa” dell’attore campano. Intervistato dal settimanale di Uomini e Donne Magazine, ha immediatamente svelato le sensazioni a caldo dopo quel gesto “estremo”. “Quando io e Federica ci siamo dovuti salutare stavamo già male. Nonostante avessi deciso di vivere quest’esperienza per darle modo di vedere il mio cambiamento, emotivamente non sono riuscito a mantenere gli equilibri. […] Nel villaggio non riuscivo a trovare la mia tranquillità. Con quello stato d’animo non avrei potuto dare a Federica le dimostrazioni che cercava”. Dopo giorni Ciro, aveva chiesto il confronto alla produzione ma la fidanzata, non essendo ancora pronta aveva rifiutato di partecipare al falò. “L’idea di arrivare al suo villaggio è stato totalmente improvvisa. – ha affermato Ciro – Stavo sullo scoglio, quando ho capito che oltre le recinzioni c’erano tutte le ragazze. Ho iniziato a correre senza pensare. Quello non ero io: sono saltato e non ho più capito nulla”. Ciro confida anche di non avere pensato nulla quando si trovava sopra lo scoglio: “Non ho pensato che potesse essere un gesto plateale per amore. Ho semplicemente reagito d’istinto. Nei sentimenti non esistono regole o tempi televisivi: restare sarebbe stata la scelta più comoda, ma io ho deciso di dare ancora una volta prova della mia trasparenza seguendo il mio cuore”.

Ciro Petrone e Federica Caputo, emozioni a caldo dopo Temptation Island Vip

Ciro Petrone non ha dubbi: Federica Caputo è la donna giusta. “La madre dei miei figli. Un giorno vorrei sposarla”, racconta ancora. Proprio lei, sempre intervistata dalla stessa rivista, ha voluto fare anche delle precisazioni sulla loro avventura a Temptation Island Vip: “Non ho fatto mistero che, se fosse stato per me, avrei continuato il percorso all’interno del villaggio. […] Volevo vedere come si rapporta con le altre donne. Se avessi visto qualcosa o mi fosse stato comunicato che per me non c’erano video, avrei potuto trarre delle conclusioni. Temptation era il mezzo perfetto per fugare tutti i miei dubbi”. La fidanzata dell’attore poi, ha commentato anche il particolare gesto del compagno: “Ancora faccio fatica ad interpretarlo: la verità è che è stato totalmente inaspettato. Nella vita di tutti i giorni Ciro è un ragazzo che agisce d’istinto, ma mai fino a questo punto. La mancanza lo ha gettato nella più totale confusione. […] Vedere Ciro e parlare con lui, però, mi ha aiutata a capire il suo punto di vista e le sue sensazioni. Oggi dico che va bene così […] Temptation è stata l’ennesima occasione per fargli capire che gli manco”. Nonostante questo, conclude: “So che Ciro è l’uomo per me. Siamo cresciuti insieme e siamo due anime complementari”.

