Ciro Petrone e Federica Caputo squalificati/ “Tutto studiato?”(Temptation Island Vip)

Chi cercherà Ciro Petrone e Federica Caputo nella puntata di questa sera di Temptation Island Vip 2019 deve sapere che non li troverà. Chi ha seguito il debutto del reality estivo sui sentimenti sa bene anche quello che è successo tra i due e come è andata a finire per l’attore di Gomorra che non ha resistito alla sua gelosia e alla sua voglia di non lasciare la sua fidanzata dall’altra parte del villaggio in balia degli aitanti single. I due hanno partecipato al programma proprio per questo ma la missione è fallita quando lui è salito sulla scogliera e ha iniziato a gridare il nome di Federica che, seguendo il regolamento (e non solo) è rientrata in stanza. Sarà questo che avrà spinto Ciro ha iniziare la sua lunga e disperata corsa verso il villaggio delle fidanzate finendo così col far adirare la sua fidanzata ma anche la redazione che ha dovuto squalificarlo in quello stesso momento, e tutto per cosa? Solo per un abbraccio visto che solo questo è riuscito a fare l’attore sulle note di Como jo te amo di Raphael mentre i cameramen e gli addetti alla security del format, che gli si sono posti davanti, venivano superati.

FEDERICA CAPUTO E CIRO PETRONE SQUALIFICATI DA TEMPTATION ISLAND VIP 2019

A quanto pare, però, questo abbraccio non ha commosso i fan di Temptation Island Vip e nemmeno la stessa Federica Caputo che non era felicissima alla vista del suo fidanzato. La giovane è convinta che il fidanzato non abbia rispettato i suoi sentimenti e lo stesso hanno pensato anche alcuni parenti dell’attore nelle ore successive alla messa in onda della puntata. In particolare, proprio la cugina di Ciro, Titty, ha preso la parola sui social dicendo: “Sono la cugina di Ciro e spero che Federica lo lasci o lo punisca allontanandosi per un po’ da lui, per capire se desidera un uomo tanto egoista. Ha compiuto un gesto inutile per far parlare di lui, cosa che sta accadendo, senza pensare alla donna che ha accanto, a dimostrarle che la ama e la rispetta. Mi spiace, ma a me non è piaciuto affatto“. In realtà in molti hanno avanzato l’ipotesi che Ciro abbia studiato tutto a tavolino per farsi notare mettendo però a rischio il suo stesso rapporto con la fidanzata Federica. Clicca qui per vedere il video del momento.

FEDERICA CAPUTO E CIRO PETRONE E IL MANCATO FALO’ DI CONFRONTO

Ciro Petrone e Federica Caputo stanno insieme da otto anni e hanno preso parte a Temptation Island Vip 2019 per capire se potranno ancora tornare come un tempo oppure no. Le cose però non sono andate come previsto perché, ancora prima della sua fuga, Ciro ha deciso di chiedere subito un falò di confronto, due giorni dopo: “Io non ce la faccio a vivere senza di lei, è qualcosa che non riesco a spiegare, ho bisogno di vederla”. La richiesta è arrivata due giorni dopo l’entrata nel villaggio a Temptation Island Vip ed è toccato ad Alessia Marcuzzi dare la notizia alla fidanzata che in un primo momento sembrava propensa a dire sì convinta che c’era qualcosa sotto ma le sue colleghe l’hanno convinta a dire di no perché l’unica cosa che c’è sotto è il egoismo. Clicca qui per vedere il video del momento. Al momento non sappiamo ancora se i due si sono lasciati o meno e sembra che solo alla fine del programma capiremo cosa è successo dopo il loro “abbraccio” e la grande fuga.



