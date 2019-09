Ciro Petrone e Federica Caputo si sono lasciati?/ Parpiglia “tifo per l’amore”

Ciro Perone e Federica Caputo si sono lasciati dopo Temptation Islad Vip 2019? L’attore napoletano e la sua bella fidanzata sono stati squalificati dal programma a causa dell’atteggiamento di Ciro che, non sopportando la lontananza dalla ragazza con cui vive una storia d’amore da ben otto anni, ha infranto le regole del format. Una decisione, quella di Petrone, che ha scatenato la rabbia di Federica che avrebbe voluto vivere il proprio viaggio nei sentimenti per capire se sia il caso di portare avanti una storia nata quando era giovanissima. La scelta d Ciro Petrone è finita anche nel mirino del pubblico di Temptation Island Vip. Molti telespettatori, infatti, hanno accusato di egoismo l’attore che, per il momento, non è ancora tornato sui social così come Federica. I due, dunque, saranno riusciti a chiarirsi? Nonostante l’accaduto, la Caputo avrò deciso di concedere una nuova possibilità al fidanzato? A fornire qualche dettaglio in più è Gabriele Parpiglia.

CIRO PETRONE E FEDERICA CAPUTO SI SONO LASCIATI DOPO TEMPTATION ISLAND VIP? PARPIGLIA: “FACCIO IL TIFO PER L’AMORE”

Cos’è successo tra Ciro Petrone e Federica Caputo? Nonostante non siano riusciti a superare le difficoltà incontrate nel villaggio di Temptation Island Vip, l’attore e la fidanzata stanno ancora insieme? Ad oggi è difficile dare una risposta a tale domanda. Anche Gabriele Parpiglia, infatti, ammette di non sapere qual è l’attuale situazione. “Il ragazzo sicuro, dalla battuta veloce, con quella faccia che ‘spacca’ improvvisamente svanisce. Chiede l’acqua, poi acqua e zucchero, poi diventa bianco. Ed è lì che il filo tra: vado, so quello che faccio, sono sicuro dei sentimenti, gestisco tutto; ma tutto si sgretola. E anche l’uomo, il ragazzo più sicuro al mondo, diventa piccolino” – scrive il giornalista in un post pubblicato su Instagram e che rappresenta esclusivamente un suo parere. “Lei aveva BISOGNO di questo viaggio perché la loro storia aveva conosciuto un treno pieno di fiducia… persa. Ma di lì a poco: la fuga di Ciro. L’eliminazione. Lei che urlava ‘No, non è giusto’. Lo avete visto… Oggi tra le mille cose fatte, il mio pensiero era fermo alla grande fuga. Ha sbagliato? Ha fatto bene? Ho letto quasi tutti i vostri messaggi. Per alcuni Ciro è stato un’egoista. Per altri eroe romantico che ha fatto esplodere un gesto d’amore, con la follia di chi ama follemente. Giusto o Sbagliato? Credo che lo possa dire solo una persona: ed è Federica” – sottolinea il giornalista che, poi, conclude così – “Non mi resta che tifare sempre per l’amore in attesa di mangiarmi due linguine a Napoli, rigorosamente allo SCOGLIO. Lo scoglio di Ciro che per amore chissà se ha perso o ritrovato la sua Federica o forse è rimasto a guardare il mare da lassù… dal suo scoglio”.





