Ciro Priello/ La grande chance al PrimaFestival

Ciro Priello sarà uno dei tre conduttori del PrimaFestival, la striscia dedicata a Sanremo che ne narra i retroscena ancora prima del giorno della prima diretta, affiancato da Roberta Capua e Paola di Benedetto. Ciro è molto riservato sulla sua vita privata, e ciò che i giornali sanno sono notizie uscite direttamente dal suo profilo Instagram, che conta 557 mila followers, tra cui il fidanzamento con là blogger di Che ne dice Freud e la nascita della figlia, il 22 agosto 2016. Nel 2021 Ciro Priello è stato investito da uno scandalo che ha visto come protagonista la collega Aurora Leone, cacciata dalla squadra calcistica Campioni per la Ricerca e dall’hotel che ospitava i giocatori della Partita del Cuore, in quanto essendo donna non avrebbe potuto sedersi al tavolo della Nazionale Cantanti. I due e il resto dei componenti dei The Jackal hanno raccontato tutto l’a caduto sui social dopo aver abbandonata la sala.

Chi è Ciro Priello: dagli esordi alla consacrazione con LOL e il sogno del ballo…

Ciro Priello nasce a Napoli il 12 marzo 1986, col sogno di diventare un ballerino. Scopre il mondo degli audiovisivi e se ne appassiona, abbandonando la carriera precedente, dando vita alla società di produzione The Jackal insieme agli amici Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Claudia Napolitano e Aurora Leone. Il gruppo di YouTuber e comici The Jackal é composto in totale da Francesco Ebbasta, Simone Ruzzo e Alfredo Felco come formazione originale, e accompagnato poi da Nicola Verre, Fabio Balsamo, Mario Rotili, Gianluca Colucci in arte Fru, Annachiara de Filippis, Alessandro Grespan, Claudia Napolitano e Aurora Leone. Il Gruppo permette a Ciro di apparire in web series, programmi televisivi e anche al cinema, grazie al loro pubblico che conta più di 900.000 iscritti al canale YouTube ufficiale, consacratosi grazie alla web serie Lost in Google. Nel 2015 Priello fa la sua prima apparizione cinematografica nel film Ci devo pensare, anche se con un ruolo minore.

Nel 2017 approda al cinema il film sotto produzione The Jackal AFMV – Addio fottuti musi verdi, di cui è il protagonista, che però non riscuote il successo sperato e viene stroncato dalla critica; nello stesso anno Ciro doppia il fratellastro Luigi in Gatta Cenerentola. Sarà il 2020 l’anno della fortuna sul grande schermo, con La tristezza ha il sonno leggero, dove é accompagnato da Serena Rossi e Tonino Taiuti, fino ad apparire in una puntata della celebre fiction di Rai 1 Don Matteo. Nel 2021 entra a far parte del cast della prima edizione di LOL – Chi ride é fuori, serie documental prodotta da Amazon Prime Video, da cui esce fuori vincitore dopo un duello contro Katia Follesa. Torna nello stesso anno in Rai e partecipa all’undicesima edizione di Tale e Quale Show, programma in cui i vip si trasformano per una sera in imitatori di celebri personaggi, condotto da Carlo Conti. Ciro si classifica terzo, guadagnandosi il posto nel torneo di Tale e Quale, dove i migliori concorrenti dell’anno precedente sfidano quelli dell’edizione corrente. Sul palco di Rai 1 Priello annuncia che a tempi brevi si sposerà con la sua fidanzata Maura Iandoli, madre della figlia del comico Anna Priello.

