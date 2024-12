Uomini e Donne, Martina De Ioannon esce con Gianmarco e scoppia la gelosia di Ciro

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 5 dicembre 2024, andrà in onda l’ultima parte della registrazione del 28 novembre scorso ed ampio spazio sarà dedicato al trono classico non solo con Michele Longobardi che avrà un’esterna piena di tensione con Amal ma anche di Martina De Ioannon. La tronista ha ormai deciso di concentrarsi sulla conoscenza di soli due corteggiatori Ciro Solimeno e Gianmarco Steri.

Martina ha deciso di portare in esterna entrambi ma mentre con Gianmarco tutto è andato per il verso giusto ed i due hanno capito di avere una certa sintonia con Ciro le cose sono andate diversamente. Ciro Solimeno ha mostrato gelosia nei confronti dell’altro corteggiatore di Martina De Ioannon e soprattutto c’è stato un duro confronto con lei. La tronista ha rivelato che lui sta cambiando nel modo di corteggiarla come se stessero tornando indietro alle prime uscite. Il ragazza da parte sua non ha gradito il feeling sempre più forte tra Martina e Gianmarco.

Ciro Solimeno, chi è il corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Su chi è Ciro Solimeno di Uomini e Donne si sa molto poco. Sfogliando sui social, si scopre che è iscritto all’Università degli studi di Salerno e che ha un passato, e forse anche un presente, da calciatore. Vive a Torre Annunziata (Na). Di recente ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dove ha confessato che cosa gli piace di Martina De Ioannon e perché ha deciso di corteggiarla: “Mi piace che non si lascia condizionare dagli altri. Esteticamente è bellissima e ogni volta che la vedo mi sembra ancora più bella.” Ed inoltre ha aggiunto: “Ma quello che la rende speciale è che, nonostante questo suo carattere forte, nasconde anche delle fragilità, un lato più vulnerabile che fa parte di lei e che apprezzo molto.”