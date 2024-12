Ciro Solimeno elogia Martina De Ioannon: “Quello che la rende speciale è…“

A Uomini e donne 2024 il percorso di Martina De Ioannon è ormai diviso tra i due corteggiatori su cui, al momento, è concentrata la sua attenzione: Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. La tronista, come emerso dalle più recenti registrazioni del programma, è sempre più indecisa: i corteggiatori sperano ovviamente di riuscire a far breccia nel suo cuore, in particolare Ciro, che si dice fiducioso verso il futuro e spera che la scelta possa ricadere su di lui.

In un’intervista rilasciata nel nuovo numero di Uomini e donne magazine, il ragazzo ha parlato del feeling instaurato con Martina De Ioannon elogiandola: “Di Martina, in particolare, mi piace che non si lascia condizionare dagli altri. Esteticamente è bellissima e ogni volta che la vedo mi sembra ancora più bella. Ma quello che la rende speciale è che, nonostante questo suo carattere forte, nasconde anche delle fragilità, un lato più vulnerabile che fa parte di lei e che apprezzo molto. Mi piace scoprire anche questa parte di lei, che la rende autentica e completa“.

Ciro Solimeno, appello a Martina De Ioannon per la scelta a Uomini e donne 2024

Nel corso dell’intervista Ciro Solimeno rivolge un vero e proprio appello a Martina Ioannon, affinché possa essere davvero lui la sua scelta a Uomini e donne 2024: “Dovrebbe scegliermi perché sto mostrando a lei – e a tutti – chi è Ciro al 100% senza filtri, giri di parole o maschere. Mi sto facendo conoscere per quello che sono, con tutte le mie emozioni e reazioni autentiche, e penso che questo offra sicurezza, perché non ci sarebbero sorprese, solo sincerità“.

Infine, soffermandosi sui suoi “rivali” che come lui hanno l’obiettivo di conquistare il cuore della tronista, Ciro ammette: “Non sento il peso della competizione con gli altri corteggiatori, perché sono sicuro di me stesso e di ciò che posso offrire. Se Martina sceglierà me, sarà perché avrà conosciuto ogni mio aspetto, dai pregi ai difetti, e avrà scelto di apprezzare tutto questo. E io non posso che desiderare una scelta così, fatta con consapevolezza e sincerità“.

