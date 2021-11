Citofonare Rai2, anticipazioni 21 novembre/ Salto nei ’70 con Rosanna Fratello

Come ogni domenica mattina a partire dalle 11:15 andrà in onda su Rai 2 “Citofonare Rai2” il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura . Tra gli ospiti più attesi che citofoneranno alle due donne ci sono tre grandi protagonisti di Tale e Quale Show 2021: I Gemelli di Guidonia reduci dalla vittoria della nuova edizione dello show e anche di Tale e Quale Show il torneo.

I tre gemelli intratterranno il pubblico esibendosi in parodie e canzoni e racconteranno anche a tutti la loro carriera, partendo la racconto dei loro esordi con Rosario Fiorello fino ad arrivare alle due vittorie all’interno degli show condotti da Carlo Conti che farà il suo ingresso in puntata per raccontare l’evoluzione di questo trio all’interno di Tale e Quale Show 2021.

A Citofonare Rai2 nuova puntata, nuovi giochi

Un’altra ospite di Paola Perego e Simona Ventura presente a “Citofonare Rai2” sarà un’icona della musica italiana degli anni ’70: Rosanna Fratello, che si racconterà in un’intervista a cuore aperto svelando anche una ricetta che, da nonna, prepara ai suoi nipoti.

Come ogni domenica naturalmente ci saranno le previsioni astrologiche di tutti i segni zodiacali con Simon and the Stars e non mancheranno anche i collegamenti con Elena Ballerini che sarà a Lucca tra stand enogastronomici e curiosità del territorio, mentre Massimo Cannoletta sarà in diretta da Lecce. Sempre presenti all’interno del programma anche i giochi come il Frigo dei Vip con Tinto e gli immancabili Fagioli che hanno fatto vincere la settimana scorsa ad un telespettatore 1650 euro da spendere in buoni spesa.

