CIUCHINO, CHI E’? IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ Mietta lo oscura ma…

Ciuchino con Mietta al Cantante Mascherato 2023: esibizione straordinaria

Chi è Ciuchino? L’interrogativo si ripete al Cantante Mascherato 2023, anche dopo l’esibizione del personaggio misterioso assieme ad una straordinaria Mietta. I due cantano sulle note di Vattene Amore e strappano applausi a scena aperta. Il concorrente cerca di rimanere abbottonato e non lasciarsi scappare indizi troppo evidenti sul suo conto, ma per i giudici i dubbi sembrano sempre riguardare due nomi: Massimo Lopez e Nino Frassica. Sul più bello Milly Carlucci lancia la reclam e posticipa le riflessioni degli investigatori, che dovranno comunque decidere chi far avanzare in finale tra la maschera di Ciuchino e la maschera di Stella. Al rientro in studio, De Sica si dice sicuro su Lopez o Solenghi, mentre la Zanicchi suggerisce appunto il nome di Frassica. Permane il mistero… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Chi è il Ciuchino de Il Cantante Mascherato 2023?

Chi si nasconde sotto la maschera del Ciuchino de Il Cantante Mascherato 2023? C’è grande curiosità sulla identità del vip che si cela sotto la simpaticissima maschera del Ciuchino, uno dei concorrenti della quarta edizione dello show condotto da Milly Carlucci il sabato sera in prima serata su Rai1. Durante l’ultima puntata la giuria è sempre più divisa su due nomi: per Iva Zanicchi l’ipotesi più accreditata è quella di Massimo Lopez, mentre Flavio Insinna è convinto che sotto la maschera ci sia Nino Frassica. Per Serena Bortone, invece, il vip mascherato è Tullio Solenghi per poi cambiare idea: “potrebbe esserci il Solenghi ma siccome personalmente ho un’altra idea, dico Nino Frassica e mi accodo a Insinna”.

Christian De Sica pure è convinto sia Nino Frassica e precisa: “Il Ciuchino è braccato ma c’è qualcosa che non mi convince”, mentre Francesco Facchinetti è convinto ci sia Tullio Solenghi.

Ciuchino de Il Cantante Mascherato 2023, tutti gli indizi

Ma chi si nasconde sotto la maschera del Ciuchino de Il Cantante Mascherato 2023? Mentre la giuria prosegue la sua indagine, ricordiamo tutti gli indizi finora rivelati dal vip che si cela sotto la maschera. “Da quando sono salito sul palco ho ricevuto tanti segnali di ammirazione ed io sono contento perché l’ho fatto per questo” – ha detto il cantante mascherato parlando della sua partecipazione allo show di Raiuno.

Non solo, il vip mascherato ha anche rivelato perchè ha scelto questa simpatica maschera: “questa maschera mi è cara perché era un soprannome che mi diedero i miei nonni. Da bambino non stavo mai fermo”. Infine parlando di sogni ha aggiunto: “realizzarli è stato difficile perché mio padre voleva facessi l’impiegato comunale, ma io avevo altri sogni. Ricordo la gioia dei miei genitori quando portai il giornale con il mio nome sopra, con scritto che ero stato molto bravo”.











