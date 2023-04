CIUCHINO, IL CANTANTE MASCHERATO/ Dubbi tra Frassica e Solenghi

Il Cantante Mascherato 2023, chi è Ciuchino

Chi si nasconde dietro Ciuchino de Il Cantante Mascherato? C’è Massimo Lopez, secondo Iva Zanicchi. Per Flavio Insinna invece si tratta di Nino Frassica, che sta fingendo di essere un altro: non cambia dunque idea il conduttore, che pensa di trovare dietro la maschera l’amico e collega in Don Matteo. Serena Bortone è d’accordo: “Potrebbe esserci il Solenghi ma siccome personalmente ho un’altra idea, dico Nino Frassica e mi accodo a Insinna”. Per Christian De Sica, “Il Ciuchino è braccato ma c’è qualcosa che non mi convince”. Per Francesco Facchinetti, invece, c’è Solenghi.

Ciuchino de Il Cantante Mascherato 2023, chi si nasconde sotto la maschera?

Chi è il Ciuchino de Il Cantante Mascherato 2023? La nuova edizione dello show di successo condotto da Milly Carlucci il sabato sera in prima serata su Rai1 continua ad appassionare milioni di italiani. Ogni settimana, infatti, sui social (e non solo) sono tantissimi gli appassionati dello show che si impegnano per cercare di scoprire chi si nasconde sotto le colorate e bellissime maschere dello show. Una delle più divertenti di questa quarta edizione è sicuramente quella del Ciuchino su cui la giuria comincia ad avere le idee abbastanza chiare. Durante la terza puntata, infatti, Christian De Sica ha avanzato due ipotesi sulla possibile identità del vip nascosto sotto la maschera: “potrebbe essere Nino Frassica o Tullio Solenghi”.

Iva Zanicchi, invece, non ha alcun dubbio: “li dentro c’è un grande cantante. Dico Massimo Ranieri”. Idea completamente differente quella di Flavio Insinna che è convinto si tratti di Nino Frassica, mentre Francesco Facchinetti fa il nome di Tullio Solenghi. Durante la puntata Iva Zanicchi decide di usare la maschera d’oro facendo il nome di Massimo Ranieri, ma il Ciuchino non si toglie la maschera! Non c’è quindi Massimo Ranieri sotto la maschera e le ipotesi al momento sono solo due per la giuria: Nino Frassica o Tullio Solenghi.

Ciuchino a Il Cantante Mascherato 2023: tutti gli indizi

Ma chi si nasconde sotto la maschera del Ciuchino de Il Cantante Mascherato 2023? In attesa di scoprire la vera identità della maschera questi sono tutti gli indizi rivelati dal personaggio vip nelle precedenti puntate. “Da quando sono salito sul palco ho ricevuto tanti segnali di ammirazione ed io sono contento perché l’ho fatto per questo” – ha detto il Ciuchino parlando della sua partecipazione allo show di Raiuno. Parlando poi della maschera ha detto: “questa maschera mi è cara perché era un soprannome che mi diedero i miei nonni. Da bambino non stavo mai fermo”.

Il cantante mascherato ha poi parlato di sogni: “realizzarli è stato difficile perché mio padre voleva facessi l’impiegato comunale, ma io avevo altri sogni. Ricordo la gioia dei miei genitori quando portai il giornale con il mio nome sopra, con scritto che ero stato molto bravo”.











