Ciuchino, chi è? Il cantante mascherato 4/ Si ripete il nome di Massimo Ranieri ma…

Chi è Ciuchino del Cantante Mascherato? Gli indizi della prima puntata portano nella città di Napoli: carrellata di nomi

Chi si nasconde sotto la maschera di Ciuchino al Cantante Mascherato 2023? E’ la domanda che sta assillando il popolo di Milly Carlucci, ma anche gli investigatori ufficiali del celebre programma televisivo. Nella scorsa puntata il misterioso concorrente ha raccontato qualche aspetto della sua vita privata, aggiungendo elementi e nuovi indizi a quelli forniti dagli autori e dalla conduttrice alla vigilia del debutto.

La padrona di casa, ovviamente, non si è sbilanciata più di tanto, mentre gli internauti dopo aver visto all’opera Ciuchino sul palco hanno avanzato ipotesi più o meno credibili. Considerando che la maschera misteriosa è stata associata alla città di Napoli, i commenti del pubblico si sono concentrati su personaggi partenopei (e di casa Rai..) come ad esempio Francesco Paolantoni o Biagio Izzo, ma c’è anche chi ha fatto il nome del cantante Gigi D’Alessio…

Ciuchino, ipotesi e indizi sul concorrente in gara al Cantante Mascherato 2023: gli investigatori si dividono, ma il nome di Massimo Ranieri…

Dunque chi è davvero Ciuchino? Riavvolgendo il nastro alla settimana scorsa e riascoltando i pareri degli investigatori, emerge chiaramente una cosa: da Facchinetti a Christian De Sica, le idee e le ipotesi sul cantante mascherato sono abbastanza discordanti. Infatti ogni investigatore si è soffermato su aspetti diversi e di conseguenza anche i nomi lo sono stati.

Dal cantante Cristiano Malgioglio a Memo Remigi, passando per Gianluca Grignani (un nome che onestamente appare alquanto forzato) e Massimo Ranieri; ipotesi difficile, quest’ultima, ma da non escludere a priori. Servono altri indizi e nuovi dettagli per azzardare nomi e soluzioni credibili. La seconda puntata del Cantante Mascherato 2023, in questo senso, potrà aiutarci moltissimo. Scopriremo finalmente chi si nasconde dentro il costume di Ciuchino o dovremo attendere ancora?

