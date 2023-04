Clara Ghinazzi, figlia di Pupo/ “Le due donne di papà? Mamma ha sofferto ma…”

Clara Ghinazzi e il rapporto con la compagna del papà Pupo: le sue parole

Clara Ghinazzi, figlia più piccola di Pupo, ha raccontato cosa prova riguardo alla convivenza del padre con la madre e la compagna attuale, Patricia. Ai microfoni del settimanale Chi, la figlia d’arte ha svelato come vive questa situazione particolare in casa che deriva dal tradimento del cantante nei confronti di sua moglie.

“Quando sono nata Patricia c’era già, quindi sono abituata a questa situazione. Mia mamma avrà sofferto, ma è stata forte” afferma la figlia d’arte che prosegue spiegando come ha vissuto il successo del padre: “Oggi lo prendo come un vantaggio, quando ero piccola magari me la prendevo se i miei amici facevano battute sui soldi, perchè è una cosa che non mi è mai interessata, a me basta poco“.

Clara Ghinazzi su papà Pupo: “Padre presente”

Clara Ghinazzi, figlia minore di Pupo, ha parlato del suo rapporto con il padre in collegamento a Domenica In definendolo un genitore molto presente: “Se non fisicamente, lo è comunque stato moralmente: lo devo ringraziare per essere diventata la persona che sono“. E ancora: “Sono la figlia più piccola e anche la più coccolata: anche per me lui è sempre stato un padre presente in tutte le cose“.

La figlia d’arte aveva già svelato a Mara Venier come vivesse il rapporto del padre con due donne, la moglie e la compagna Patricia: “Con la sua compagna Patricia stanno insieme da 30 anni mentre con mia madre da 40, ma io vivo questa situazione molto tranquillamente perché papà non mi ha mai fatto mancare niente, è sempre stato presente nonostante il suo lavoro” ha rassicurato Clara che sembra vivere la particolare situazione del cantante in modo del tutto naturale.

