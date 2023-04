Clara Ghinazzi, figlia Pupo/ “Un padre presente”. In gelateria con la sorella Ilaria

Clara Ghinazzi, la figlia più piccola di Pupo

Clara Ghinazzi, figlia di Pupo, sarà ospite di Serena Bortone insieme al padre nella puntata di oggi, mercoledì 19 aprile, di Oggi è un altro giorno. Padre e figlia hanno inciso insieme il nuovo singolo di Pupo, dal titolo “Centro del mondo”: “Un brano che tocca le corde delicate, ma profondamente sincere, del rapporto fra un padre e sua figlia. Evidentemente, in questo periodo della mia vita, io riesco a dare un senso, solo a tutto ciò che è legato alla Famiglia. Alla mia grandissima famiglia”, ha detto il cantante a Il Fatto quotidiano.

Clara è la più piccola delle figlie del cantautore Enzo Ghinazzi, nata dopo Ilaria (avuta anche lei dalla moglie Anna) e Valentina (nata dalla relazione con una fan). “Clara è la più piccola, quella che va monitorata, con meno struttura… È dotata di un senso della libertà e della autonomia più sviluppato delle sorelle”, ha detto Pupo intervistato da Chi.

Pupo: le figlie Ilaria e Clara

Pupo ha due compagne: la moglie Anna, mamma di Clara, e Patricia. Clara, come figlia, ha sempre vissuto con molta tranquillità la situazione della sua famiglia: “Mio padre e Patricia stanno insieme da 30 anni, mentre con mia madre da 40. Io vivo questa situazione molto tranquillamente anche se può sembrare una cosa non normale”, ha detto a Caterina Balivo in una puntata di Vieni da me. In una recente ospitata a Verissimo, Clara ha detto che Pupo è sempre stato un padre presente: “Papà è sempre stato presente nella mia vita in tanti momenti in cui sono caduta e poi sono riuscita a rialzarmi. Gli sono grata per questo”. Clara è nata nel 1991, mentre la sorella Ilaria ha 16 anni in più di lei. Le due sorelle gestiscono la gelateria di famiglia “Gelato al cioccolato da Pupo” a Ponticino, il loro paese natale.

