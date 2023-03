CLARA, ILARIA E VALENTINA, FIGLIE DI PUPO/ “Nostro padre è sempre stato presente”

Pupo ha incontrato, fisicamente e in collegamento audiovisivo le sue tre figlie, Clara, Ilaria e Valentina, in occasione della puntata di “Domenica In” andata in onda oggi, domenica 19 marzo 2023. Ilaria, primogenita, ha dichiarato: “Lui è sempre stato un babbo molto presente. Se non fisicamente, lo è comunque stato moralmente. Lo devo ringraziare per essere diventata la persona che sono”.

Valentina Ghinazzi ha fatto eco alla sorella: “Sono molto orgogliosa del papà che ho, perché, nonostante la distanza che ci divide, lui riesce sempre a farsi sentire molto vicino a me e a Matteo e di questo gli sono molto grata”. Infine, Clara ha asserito: “Sono la figlia più piccola e anche la più coccolata. Anche con me è sempre stato un padre presente in tutte le cose. Non saprò mai come ringraziare papà davvero”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Clara, Ilaria e Valentina, le tre splendide figlie di Pupo avute da due donne diverse: “Siamo una famiglia esemplare”

Clara, Ilaria e Valentina sono le tre figlie del mitico conduttore televisivo Pupo. Il noto showman aveva solo diciannove anni quando si è sposato con Anna, la donna con cui ha messo al mondo le prime due figlie: Ilaria e Clara. La prima ha cinquant’anni, mentre la seconda trentuno. Nel frattempo è nata un’altra figlia, ovvero Valentina, che Pupo ha avuto in seguito ad una breve storia extraconiugale.

Nel corso di un’intervista rilasciata non troppo tempo fa nei salotti di Barbara D’Urso, aveva detto: “Se voi conosceste la mia famiglia e le mie figlie e voleste fare un paragone con quelli di altri colleghi la discussione finirebbe subito. Perché ho una famiglia esemplare. Tutte persone normali, il più anormale sono io. Amo le mie compagne, sono innamorato pazzamente di loro. Faccio l’amore con loro allo stesso modo, in maniera normale“. Dunque, che altro sappiamo della grande famiglia allargata di Pupo? Andiamo subito a scoprirlo.

Tutto o quasi sulla vita privata delle tre figlie del celebre cantante

Per quanto riguarda le figlie Ilaria e Clara, sappiamo che gestiscono il locale di famiglia, Gelato al Cioccolato da Pupo, a Ponticino, il loro paese di origine. La figlia Ilaria, inoltre, ha reso Pupo nonno di due nipotini: Leonardo, nato nel 1999, e Viola, nata nel 2000. Le due sorelle hanno due caratteri completamente diversi. Mentre Ilaria non ama affatto le luci dei riflettori, Clara invece sembra apprezzare la notorietà.

Per quanto riguarda la terza sorella, Valentina Ghinazzi, ricordiamo che è a tutti gli effetti figlia del cantante. L’artista l’ha avuta al di fuori della sua relazione con la campagna Anna e dopo sette anni dalla sua nascita l’ha riconosciuto. Della sua vita privata, tuttavia, non abbiamo molte informazioni. Undici anni fa, però, ha donato a papà Pupo un altro nipotino, che si chiama Matteo e per il quale il cantante stravede.

