Clarissa Burt, chi è? L’infanzia difficile/ “Mio padre beveva parecchio, mamma era infelice”

Clarissa Burt sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 10 dicembre di Verissimo. Nata a Philadelphia nel 1959, Clarissa Burt si afferma come modella e indossatrice alla fine degli anni ’80. Il suo primo successo come attrice è del 1988 con il film di Francesco Nuti “Caruso Pascosky, di padre polacco”, seguito da “La storia infinita 2”. Nel 1990 si consacra come personaggio televisivo nel popolare programma “Ricomincio da due” di Raffaella Carrà. Continua poi una serie di conduzioni a fianco di Pippo Baudo, Gerry Scotti, Michele Mirabella e Fiorello. Nel 2010 partecipa alla settima edizione de L’isola dei famosi, dove arriva fino alla semifinale. Oggi è amministratrice delegata di In the Limelight Media, una piattaforma multimediale dedicata all’empowerment femminile, e portavoce dell’associazione Domestic Shelters, che negli Stati Uniti si occupa di case-famiglia per donne abusate.

Clarissa Burt ha da poco pubblicato il libro “Ridefinisci la tua autostima”: “Volevo scrivere da tempo questo libro, perché uno dei nostri nemici più subdoli è il senso di inadeguatezza. E, se non hai un buon rapporto con te stessa, non avrai un buon rapporto con nessuno nella vita”, ha detto a IoDonna. Sulle pagine del settimanale ha parlato anche della sua infanzia negli Stati Uniti: “Sono cresciuta a Philadelphia in una casa molto cattolica, molto irlandese e molto… violenta: mio padre beveva parecchio. Vedevo lui sempre arrabbiato e la mamma sempre infelice: aveva 18 anni quando sono nata e ha sopportato per più di vent’anni questo matrimonio tossico. Che dolore vederla giovanissima, con tre figli, abusata da questo mostro… Non si piaceva: “Non mi fotografate ché vengo male, sembro più grassa”. E io cosa ho fatto nella vita? La modella! Papà, irlandese, parlava con disprezzo degli italiani negli Stati Uniti e io dove mi sono trasferita? In Italia!”.

