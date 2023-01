Clarissa Burt e Nathalie Caldonazzo, ex fidanzate Massimo Troisi/ Grandi amori e quel cuore delicato…

Clarissa Burt e Nathaly Caldonazzo sono le ex fidanzate di Massimo Troisi. Il ricordo di entrambe del grandissimo regista e attore napoletano scomparso troppo perso per un problema al cuore.

Massimo Troisi e Clarissa Burt com’è nato il loro amore? “Ci siamo conosciuti nel 1988, a cena da amici…”

La prima è stata Clarissa Burt, attrice di fama internazionale, che è stata legata per circa tre anni all’indimenticabile regista de “Il postino”. Proprio la Burt, intervistata dal Corriere della Sera, ha ricordato la sua storia d’amore con Massimo: “ci siamo conosciuti nel 1988, a cena da amici, era inverno, io mi lamentavo per il riscaldamento ma avevo in casa un camino. Massimo il giorno dopo mi mandò un furgoncino pieno di legna con un bigliettino: per tenerti al caldo”. Ricordando i primi tempi con l’attore e regista, la Burt ha detto: “era dolce, carino, affettuoso. Mi colpivano la sua gentilezza e la sua calma”, ma tra i due non sono mancati i tradimenti come ha lasciato intendere l’attrice – “sì, ci lasciammo perché quando si sta insieme si sta in due e non in duecento. Ci lasciammo per questo”.

Mai una dichiarazione però da parte della Burt che ancora oggi porta nel cuore un ricordo bellissimo di Massimo Troisi. Successivamente l’attore si è legato alla showgirl Nathaly Caldonazzo, volto noto del Bagaglino.

Massimo Troisi e la storia con Nathaly Caldonazzo, lei confessa “È stato il secondo grande amore della mia vita”

Nathalie Caldonazzo che è stata legata a Massimo Troisi fino al 1994, anno della prematura scomparsa del geniale attore e regista partenopeo. Il loro primo incontro è stato in un ristorante come ha ricordato la ex concorrente del GF VIP: “notai che mi guardava sempre e chiesi alla mia amica cosa volesse, ricordo che andavo anche a vedere i suoi film e non mi piacesse molto per quell’accento. Quando uscì dal ristorante lo salutai e lui mi cercò per molto tempo, riuscì a trovarmi quando il suo migliore amico si mise con la parrucchiera di mia sorella”.

Da quell’incontro i due hanno cominciato a conoscersi e si sono innamorati anche se la loro storia è terminata presta per la morte prematura dell’attore scomparso all’età di 41 anni per una malformazione al cuore. Proprio la Caldonazzo ha ricordato: “quando gli stavi vicino sentivi questo ticchettio metallico e lui mi spiegò che era il suo cuore. Si era fermato durante una partita di calcio a San Giorgio a Cremano e tutto il paese aveva pagato per lui il viaggio per l’operazione a Houston”. Infine l’ultimo ricordo: “mi disse che dovevamo andare a Los Angeles per parlare con il regista del Postino e poi a fare un controllo a Houston. Nelle prime due settimane pareva essersi ripreso, mentre dopo il controllo il medico fece emergere una realtà durissima. Gli disse che aveva il cuore di un settantenne e doveva operarsi subito, o lì o in Italia”.

