Clarissa Hailé Selassié/ È giallo sul fidanzato, contraria ai teatrini: “Non ci sto!”

Per Clarissa Hailé Selassié, sorella minore delle principesse etiopi, è stato un Halloween a dir poco movimentato. Alcuni discorsi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip avrebbero mandato su tutte le furie la ragazza. Tutto sarebbe iniziato dopo che la sorella Lulù avrebbe sentito casualmente Alex Belli che, decisamente alticcio, ha accusato Sophie Codegoni di aver preso degli accordi esterni prima del suo ingresso, al fine di provarci con Manuel Bortuzzo.

Ovviamente la conversazione non è piaciuta a Lucrezia che ha prontamente raggiunto la sorella Clarissa in camera raccontandole tutto. La piccola Selassié è sobbalzata dal letto nell’udire le presunte strategie messe in atto dall’ex tronista e sbottando ha asserito: “Scusate io vado a prendere Gianmaria perché non ci sto a questo spettacolo… veramente ragazzi!”. Se, infatti, Clarissa sperava di aver trovato in Antinolfi un ragazzo sincero, alla luce delle ultime rivelazioni ha iniziato a dubitare anche di lui e di quello che sta accadendo attorno alla sua conoscenza con la Codegoni.

Clarissa Hailé Selassié ha un segreto d’amore?

Clarissa Selassié è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip che ha cercato ad oggi di amalgamarsi il più possibile al resto del gruppo. Non è mancata durante i recenti momenti di panico vissuti da Francesca Cipriani alle prese con i disastri della tinta, ed è stata anche colei che proprio questa notte, nel bel mezzo del party di Halloween, si è preoccupata per le condizioni di Soleil Sorge dopo essersi accidentalmente seduta su un bicchiere di vetro ed averlo letteralmente frantumato.

Dietro la grande generosità di Clarissa e la sua immensa sensibilità, però, potrebbe celarsi un piccolo segreto d’amore: fuori dalla Casa c’è qualcuno che l’aspetta o potrebbe innamorarsi proprio nel loft di Cinecittà? Nelle passate settimane Clarissa aveva svelato di aver lasciato il ragazzo che stava frequentando proprio prima di entrare nel reality. Il presunto motivo sarebbe legato proprio al fatto che il fidanzato non voleva che lei andasse in tv. Agli inquilini la piccola Selassié aveva svelato di avergli risposto: “non posso rinunciare alla mia carriera per te”. Parlando con Miriana aveva invece detto di avere un fidanzato fuori ma di sentirsi single in Casa, confondendo l’amica. Oggi verrà svelato il suo segreto amoroso?

