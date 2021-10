Fidanzato Clarissa Selassié: chi è?/ Lei “Sono single ma nel cuore fidanzatissima”

Clarissa Selassié ha un fidanzato?

Clarissa Selassiè, la minore delle principesse etiopi concorrenti del Grande Fratello Vip, ha un fidanzato? A sollevare il dubbio è stato il padrone di casa del reality di Canale 5, Alfonso Signorini. Nel corso del daytime di oggi, nello spazio dedicato come di consueto alle anticipazioni della nuova puntata di oggi ha conversato proprio con le tre sorelle Selassiè. Parlando con Clarissa, Alfonso ha subito voluto sapere come stesse: “Amore tutto bene!”, ha replicato la ragazza.

La domanda del conduttore, tuttavia, non sarebbe stata del tutto casuale: “Il cuore batte? Se te lo chiedo è perchè c’è una ragione, ma ne parleremo stasera!”. Poche parole ma sufficienti a far ipotizzare la presenza di un fidanzato, o quanto meno di un innamorato fuori (o dentro?) l’abitazione di Cinecittà. Le altre sorelle hanno replicato di “sì”, mentre Clarissa, di contro, non ha risposto alla battuta di Signorini, ma non ha nascosto un certo imbarazzo. La giovane delle Selassié ha forse lasciato fuori dalla Casa del GF Vip una persona speciale?

Clarissa Selassié, si dichiara single ma…

Al momento del suo ingresso al Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié si era dichiarata single, ma è probabile che fuori ci sia qualcuno pronto ad attenderla. A proposito di fidanzati, la giovane principessa aveva già parlato in passato di flirt importanti con calciatori di squadre del calibro di Roma, Lazio e Juventus, ma l’argomento non era stato particolarmente approfondito poichè la regia era prontamente intervenuta “censurando” la conversazione.

Nella passate settimane parlando con Sophie Codegoni, Clarissa si era però lasciata andare ad una confessione: “Sono single, ma nel mio cuore mi sento fidanzatissima”. Chi ci sarebbe esattamente nel suo cuore? Questo forse sarà svelato nel corso della puntata odierna. Che abbia a che fare con il fatidico “drone-gate” che nei giorni scorsi ha scosso gli inquilini del GF Vip? Un drone, infatti, ha fatto recapitare una missiva anonima ai Vipponi: “I nostri cuori sono distanti da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi”. E se fosse proprio per la giovane Selassié?

