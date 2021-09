Clarissa Hailé Selassié/ Il patto con le sorelle principesse: “Nominiamo chi ci nomina” (GF Vip)

Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, il patto tra le principesse…

La giovane principessa Clarissa Hailé Selassié è al Grande Fratello Vip 2021 insieme alle sue sorelle, Jessica e Lucrezia. Durante il corso dell’ultima puntata ha rivelato agli altri coinquilini, di essere stata vittima con le sue sorelle di atteggiamenti razzisti: “Mi giudicavano per il colore della mia pelle”, ha asserito, scoppiando quasi in lacrime.

Soleil Sorge vs Gianmaria Antinolfi/ "Il tuo agente ha detto che hai un segreto che rivelerai al GF VIP..."

Dopo le sue dichiarazioni circa le sofferenze subite, in molti si sono ricreduti nei suoi riguardi, infatti se inizialmente il giudizio del pubblico si basava solo sull’avvenenza della giovane, adesso pare che abbiano scoperto il suo animo sensibile. In molti hanno criticato lei e le sue sorelle per essere ricorse alla chirurgia estetica in così giovane età. Con le sorelle, Clarissa ha un rapporto idilliaco e Lulù e Jessica sono molto protettive nei suoi confronti, un aspetto questo che ha suscitato tenerezza da parte degli altri concorrenti.

Piero Neri, fidanzato Raffaella Fico/ Nozze dopo il Grande Fratello? La promessa e..

Clarissa Hailé Selassié: come affronta le nomination

Nonostante la timidezza,Clarissa Hailé Selassié è molto volenterosa e decisa a conquistare sempre più persone. Consapevole delle sue doti, sa di poter contare su una larga fetta di pubblico, infatti, i commenti sulla pagina social sono per la maggior parte positivi. Clarissa è molto giovane e forse inesperta, non conosce i tempi e le dinamiche televisive, ciò nonostante ha tutte le qualità per poter proseguire nel suo percorso a lungo. Il forte legame con le sorelle ha creato l’empatia giusta con il pubblico.

In queste ore prima della diretta, Clarissa ha parlato di nomination con Davide Silvestri, a rischio eliminazione: “È un peccato per te e Tommi. Tommi lo conosco da una vita; Tu unisci le persone, aiuti, dai una mano”, ha detto la principessa. Poi ha rivelato l’accordo fatto con le due sorelle prima di entrare nella casa: “Noi nominiamo chi ci nomina”.

Francesca Cipriani vs Vera Miales fidanzata di Amedeo Goria?/ Dopo l'attacco al giornalista confronto al GF

© RIPRODUZIONE RISERVATA