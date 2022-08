Clarissa Marchese di Uomini e Donne è incinta del secondo figlio?/ Il web nota il “pancino sospetto”, lei…

Clarissa Marchese è incinta del secondo figlio?

Tra le coppie che hanno trovato il loro lieto fine grazie a Uomini e Donne c’è quella composta da Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due si sono innamorati e sposati e hanno avuto una bambina, Arya. Una coppia felice che potrebbe aver deciso di allargare ulteriormente la famiglia. Da qualche giorno, infatti, i follower dell’ex tronista hanno notato un ‘pancino sospetto’, che Clarissa cercherebbe di camuffare in ogni modo.

Clarissa Marchese sta trascorrendo qualche giorno al mare col marito Federico e la figlia Arya in Sardegna, e non mancano immagini postate su Instagram a testimoniarlo. Proprio guardando queste immagini qualcuno si sarebbe accorto del pancino sospetto. La stessa Deianira Marzano ha poi sottolineato la cosa sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Clarissa Marchese incinta? I sospetti del web

Sotto le ultime foto postate da Clarissa su Instagram, d’altronde, non mancano commenti come: “Cerchi di coprire e camuffare.. ma il pancino è sospetto”; o ancora “Secondo me è incinta ed ecco perché smettere anche di allattare… Vedrete non mi sono mai sbagliata”. Quest’ultimo commento in particolare si collega all’annuncio fatto di recente dalla Marchese.

L’ex tronista ha infatti rivelato di aver smesso di allattare la figlia Arya: “Vi ho detto che ho ufficialmente smesso di allattare, non è stato facile ma sono stata decisa a farlo. Ieri sono tornata a casa, ieri notte Arya voleva fare il suo spuntino notturno ma le ho detto che il latte di mamma non c’era più. Erano le 4,30 di notte, ero stanca, lei ha pianto fino alle 7,30. Tre ore no stop di pianti, grida, urla. È stato difficile per me, non l’ho mai vista così. L’ha presa male, però c’è stato il lieto fine perché si è addormentata e quando si è svegliata mi ha detto ‘mamma il biberon'”, ha spiegato.

