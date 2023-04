Clarissa Marchese e Federico di Uomini e Donne genitori bis/ “Ti amiamo alla follia”: video e nome scelto

Clarissa Marchese e Federico Gregucci genitori: è nato il secondo figlio, Christian

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia nata a Uomini e Donne, tra le più amate dal pubblico e le più longeve del dating show di Canale 5, ha annunciato con un bellissimo video in bianco e nero l’arrivo del secondo figlio. Si tratta di un maschietto, il cui nome è Christian.

“E quando pensi che non si possa amare più di così , diventi mamma per la seconda volta. Benvenuto al mondo Christian. La sorellina, papà e mamma ti amano alla follia”, recita il messaggio di benvenuto che affianca le immagini in cui la figlia della coppia saluta per la prima volta il fratellino appena nato.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci: da Uomini e Donne alla nascita del secondo figlio

Ricordiamo che Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono già genitori di Arya, nata nel 2020. L’arrivo del secondo figlio è stato accolto con grandissima gioia da parte della coppia, che ha deciso di condividere con i tanti follower che seguono la loro storia d’amore sin dall’inizio i vari momenti della gravidanza, dal primo annuncio, al gender reveal fino alla nascita.

Clarissa Marchese ha partorito a soli pochi giorni dal suo compleanno. La ex tronista di Uomini e Donne, che è stata inoltre Miss Italia nel 2014, ha compiuto 29 anni lo scorso 17 aprile. La nascita di Christian è stata dunque il regalo più dolce che potesse avere insieme a suo marito Federico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarissa Marchese (@clarissamarchese)













