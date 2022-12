Clarissa Marchese e Federico Gregucci genitori bis/ É un maschio: l’annuncio…

Clarissa Marchese e Federico Gregucci: arriva il secondo figlio

Dopo la nascita della piccola Maria Vittoria, figlia di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, la famiglia di Uomini e Donne si allargherà nuovamente tra qualche mese. Clarissa Marchese e Federico Gregucci, infatti, già genitori della piccola Arya, sono pronti ad allargare la famiglia. La coppia, nata nello studio del dating show di canale 5, infatti, aspetta il secondo figlio. Dopo aver annunciato di essere incinta per la seconda volta, Clarissa Marchese, insieme al marito Federico, ha svelato anche il sesso del nascituro non nascondendo la forte emozione di poter diventare mamma di un maschietto.

Bellissima, sorridente e con il pancione ormai evidente, Clarissa, Federico e la piccola Arya hanno festeggiato l’arrivo del piccolo con una festa in cui non sono mancati i sorrisi. Dopo aver condiviso tutto con amici e parenti, la coppia ha deciso di condividere la notizia anche con i fan.

L’annuncio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci

Clarissa Marchese, vestita con un abito azzurro che le fasciava perfettamente le curve da futura mamma, insieme a Federico e alla figlia Arya, ha mostrato i palloncini azzurri ai fan svelando, così, il prossimo arrivo di un maschietto in famiglia. Nessun annuncio, invece, sul nome del piccolo. La coppia, per il momento, mantiene il riserbo sul nome che daranno al loro bambino. Per scoprire, dunque, come si chiamerà il secondo figlio di Clarissa e Federico sarà necessario aspettare ancora diverse settimane.

Nel frattempo, la coppia si appresta a vivere un nuovo Natale insieme con la figlia Arya e il resto delle famiglie. L’amore, dunque, nato nel dating show di canale 5, continua ad essere sempre più forte e importante.

