Uomini e Donne/ Giulio Raselli ha scelto? L’indiscrezione sul web (Trono Classico)

Il Trono Classico di Uomini e Donne potrebbe regalare una grande sorpresa al suo ritorno su Canale 5. Il dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dopo la pausa natalizia potrebbe tornare in video con un bel colpo di scena riguardante il tronista Giulio Raselli. L’indiscrezione è scoppiata in queste ore per via di una storia pubblicata dalla corteggiatrice Giulia D’Urso che ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia con scritto “Ci credi ai miracoli?” con tanto di cuore. Un messaggio in codice che ha fatto insospettire i fan del tronista di Uomini e Donne facendo pensare che Giulio abbia fatto la sua scelta. Possibile che l’ex corteggiare di Giulia Cavaglià sia davvero arrivato alla scelta lontano dalle telecamere? In tanti pensano che dietro il messaggio di Giulia si nascondi qualcosa di buono per la coppia che, durante le ultime puntate del dating show, aveva avuto un confronto molto accesso in studio.

Giulio Raselli ha scelto?

Durante le ultime puntate del Trono Classico, infatti, Giulio Raselli ha litigato con Giulia D’Urso arrivando quasi ad un punto di chiusura con la corteggiatrice. Il motivo? Nella redazione di Uomini e Donne sono arrivate una serie di segnalazioni sulla corteggiatrice che hanno spazientito il tronista al punto da arrabbiarsi con la ragazza “accusata” di aver partecipato ad una festa dove ha baciato sulle labbra un noto calciatore. Il tronista, all’ennesima segnalazione, ha perso le staffe al punto da dire chiaramente alla corteggiatrice di non avere più fiducia in lei e di non essere pronto a proseguire la conoscenza. Questo atteggiamento ha spinto Giulio verso Giovanna Abate, ma a rimescolare ancora una volta le carte in tavole è stato proprio la Instagram Stories di Giulia D’Urso che lascia presagire uno scenario completamente differente. Per i fan del tronista, infatti, le parole della corteggiatrice sono il segnale che tra i due è tornato il sereno. Chissà che Giulio a questo punto non abbia davvero deciso chi scegliere tra Giulia e Giovanna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA