Clarissa Selassié abbandona il Grande Fratello Vip?/ “Se papà esce dal carcere vado…”

E’ trascorso poco più di un mese dall’inizio del Grande Fratello Vip, e tutto finora sembra scorrere nella norma, senza defezioni né squalifiche. Adesso però, proprio uno dei concorrenti potrebbe decidere di abbandonare prima del tempo. Si tratta di Clarissa Selassié, una delle tre principesse etiopi. Clarissa, Jessica e Lucrezia sono entrate nel reality come un unico concorrente, lasciandosi fuori dalla Casa una serie di problematiche familiari, tra cui l’arresto del padre, attualmente in carcere a Lugano, in Svizzera. Della delicata vicenda si è parlato anche nel corso di una diretta del GF Vip, durante la quale le tre sorelle sono state messe davanti ad una situazione che, nel corso dei provini, avevano preferito non svelare ma che, inevitabilmente, è poi venuta a galla.

Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié, interpellate dal padrone di casa, Alfonso Signorini, avevano ammesso di conoscere bene la situazione e di non provare alcuna vergogna, sostenendo quindi il genitore arrestato. “Non l’abbiamo detto perché sapevamo che era una notizia di dominio pubblico e comunque non influenza la nostra esperienza. Ma siamo fiere di lui e della bella persona che è. Saprà darsi valere e avrà la giustizia che merita”, avevano spiegato. Adesso però, proprio Clarissa potrebbe decidere di lasciare la Casa del GF Vip e la sua scelta dipenderebbe proprio dal destino del padre.

Clarissa Selassié abbandona il Grande Fratello Vip? La possibile decisione

Nella giornata di ieri Clarissa Selassié è tornata a parlare con alcuni inquilini della situazione relativa al padre attualmente in carcere arrestato con le accuse di presunta truffa. Come riferisce Novella 2000, la giovane principessa etiope avrebbe anche svelato l’intenzione di abbandonare il Grande Fratello Vip: “Se mio padre esce dal carcere io prendo le valige e me ne vado da qui”.

Il suo pensiero sarà condiviso anche dalle altre due sorelle? Sicuramente le tre principesse etiopi stanno vivendo una situazione di grande apprensione e sono molto provate da ciò che sta passando il genitore, sebbene siano tranquille della sua totale estraneità rispetto alle accuse. Nelle prossime ore però le Selassié potrebbero prendere una decisione definitiva anche se Clarissa aveva espresso il desiderio di diventare un concorrente singolo, forse proprio per non influenzare la scelta di Jessica e Lulù ed il loro percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

