Clarissa Selassiè choc “ho bloccato su Whatsapp la mamma di Sophie Codegoni/ “Non la contatterò mai più”

Clarissa Selassiè: “Con la mamma di Sophie ci sentivamo tutti i giorni…”

Clarissa Selassiè, ospite della live-stream “Casa Chi“, organizzata in diretta su Instagram dai giornalisti Rosalinda Cannavò, Valerio Palmieri, Gabriele Parpiglia e Azzurra Della Penna, ha manifestato tutta la sua delusione nei confronti di Valeria Pasciuti, madre di Sophie Codegoni: “Quando ero nella casa, Sophie mi diede un bigliettino con il numero di telefono della mamma. Sophie mi disse che a noi ci teneva come sorelle suggerendomi di mettermi in contatto con la madre per mantenere l’amicizia anche fuori. E infatti quando sono uscita ci siamo sentite, abbiamo parlato, quasi tutti i giorni per un mese e mezzo…”. Poi l’ingresso della signora nella casa, il duro confronto con la sorella, Jessica Selassiè, e la reazione di quest’ultima nel post-serata.

Clarissa Selassiè: "Carmen Russo temeva Katia Ricciarelli"/ GF Vip: "L'ha offesa…"

Clarissa Selassiè: “La mamma di Sophie l’ho anche bloccata su Whatsapp”

Clarissa Selassiè ha raccontato ai giornalisti di “Casa Chi” la sua reazione alle dure parole espresse da Valeria Pasciuti, madre di Sophie Codegoni, contro la sorella Jessica: “Sono rimasta sconvolta perchè se abbiamo un’amicizia tu mi chiami e mi dici ‘guarda Jessica ha fatto questa cosa, cerchiamo di mandargli una lettera…’, noi famigliari avremmo potuto fare qualcosa e invece lei ha voluto fare una pessima figura per cosa? Per un flirt? Quelli non stanno neanche insieme, un giorno stanno insieme, un giorno quella le butta le valigie in corridoio manco fossero sposati”. La princess (fake?) ci ha tenuto a precisare che ha definitivamente rotto con la madre della sua ex co-inquilina: “Non mi è piaciuta la situazione (…). La mamma di Sophie non l’ho più sentita, l’ho anche bloccata su Whatsapp, l’ho smessa di seguire su Instagram e non la contatterò mai più”.

LEGGI ANCHE:

Clarissa Selassiè: "Katia Ricciarelli? Dette cose razziste"/ Poi mostra screenshot…Clarissa Selassié "Manuel condizionato da altri su Lulù"/ "Katia, bugia di Basciano…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA