Clarissa Selassiè choc: “Ho subìto violenza a 17 anni”/ “Non ho denunciato perché…”

Clarissa Selassiè, intervenuta a “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto, è tornata sulla polemica con Manila Nazzaro esplosa ieri sera al GF Vip 2021 in seguito a un post al vetriolo condiviso su Instagram: “La vedo stratega, la vedo molto falsa. Non la sto criticando però come donna e come mamma, perché io non sono nessuno per criticarla. Dopo essere tornata alla vita normale, non mi aspettavo tutto il calore e l’amore nei confronti miei e delle mie sorelle”.

Poi, però, i toni si sono fatti seri: “Qualche anno fa, quando ero più piccolina, avevo 17 anni, mi è successa una cosa molto brutta. Una violenza fisica, che mi ha creato molti traumi psicologici. La mia famiglia ne è al corrente, ma non ho mai fatto denuncia. Inizialmente non ne parlai con un mese per nessuno, poi quando era il momento di dirlo, ho pregato i miei familiari di non dire assolutamente nulla perché non volevo. Non volevo perché in un precedente capitato a mia sorella ho capito che la giustizia non c’era. Tornassi indietro sicuramente denuncerei”.

CLARISSA SELASSIÈ: “GF VIP? MOLTI CONCORRENTI SONO BRAVI A GIOCARE”

L’episodio traumatico è avvenuto mentre Clarissa Selassiè rientrava a casa da sola dopo avere trascorso una serata con alcune amiche. Clarissa, nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, ha poi commentato la Casa vista dall’esterno: “Molti concorrenti sono bravi a giocare, non mi sarei mai aspettata di trovare certe clip quando sono uscita. Personalmente adoro Gianmaria Antinolfi, spero che arrivi in finale. Mi è sempre piaciuto. Tifo anche per Giacomo Urtis e Valeria Marini”.

Infine, un commento su Katia Ricciarelli: “Devo dire che non è la prima volta che lei ci critica, già tempo fa disse che Lulù era patetica e sempre mezza nuda, che non faceva altro che specchiarsi. Secondo me alcune sue frasi sarebbero da squalifica, perlomeno con il vecchio regolamento”.



