Manila Nazzaro/ Lite con Federica Calemme e Lulù Selassiè: lacrime e…

Uno dei motivi alla base del successo del Grande Fratello Vip è senza dubbio il ruolo di alcuni concorrenti che riescono ad imporsi come vere colonne del programma. Quest’anno un vero e proprio punto di riferimento è senza dubbio Manila Nazzaro. La showgirl è stata più volte al centro di discussioni molto importanti all’interno della casa, mettendosi in evidenza con il suo carattere battagliero e sempre alla ricerca della verità.

Nonostante questa peculiarità del suo percorso, nelle ultime settimane sembra sempre più in ombra. Anche quando sembrava dovesse abbandonare la casa visto il prolungamento del programma, alla fine ha scelto di restare convincendo tutti che sarebbe tornata protagonista delle vicende. Ad oggi continua a vestire unicamente il ruolo di amica per alcuni concorrenti della casa, offrendo conforto e consigli con grande generosità.

Manila Nazzaro fuori dalla dinamiche della casa?

Anche nell’ultima puntata però, andata in onda lunedì 20 dicembre, non è riuscita ad esporsi più di tanto limitandosi ad osservare le varie discussioni e momenti interessanti che hanno caratterizzato la serata. L’unico momento che l’ha vista tra i protagonisti è stato lo show di Natale, dove tra canto e ballo ha regalato un momento di grande spensieratezza con la complicità degli altri coinquilini. Anche nel momento della nomination non è riuscita ad essere particolarmente convincente; ha deciso di fare il nome di Giucas Casella per le troppe sigarette fumate.

Nonostante sia poco partecipativa, Manila continua ad essere un ottima osservatrice; non smette infatti di dare giudizi su alcune dinamiche che riguardano alcuni componenti della casa. Nello specifico, negli ultimi giorni si è lasciata andare ad alcuni giudizi riguardanti il rapporto tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Per la showgirl qualcosa sembra non proprio trasparente, insinuando che l’interesse di Biagio sia in realtà studiato e pilotato. Inoltre, ha esternato il suo timore che l’amica possa venir presa in giro finendo per soffrire nuovamente. Il giudizio nei confronti di Manila attualmente non è molto positivo, molti iniziano a storcere il naso temendo che la donna stia dando più spazio alle strategie che all’interazione vera e propria. Per le prossime puntate è atteso un deciso cambio di rotta da parte di Manila.

Manila Nazzaro, negli scorsi giorni, è stata la protagonista di alcune discussioni. L’ex Miss Italia, infatti, ha litigato prima con Federica Calemme e poi con Lulù Selassiè. Lo scontro con Federica è accaduto per la scelta di quest’ultima di lasciare la stanza azzurra per trasferirsi nella stanza arancione dividendo il letto con Sophie lasciando il suo primo letto a Nathalie Caldonazzo. Tra le due c’è stato un faccia a faccia che ha provocato anche le lacrime della Nazzaro.

Quest’ultima, inoltre, si è scagliata contro Lulù Selassiè per un mancato lavaggio piatti da parte della principessa. Dopo averla rimproverata, Manila ha ricevuto le scuse di Lulù, ma questa sera, potrebbe anche decidere di nominarla.

